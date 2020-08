Κοινωνία

Νεαρός “έσπασε” την καραντίνα και βόλταρε με ταξί

23χρονος που δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των γιατρών συνελήφθη, ενώ του επιβλήθηκε και πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Στην σύλληψη ενός νεαρού άνδρα προχώρησαν, σήμερα, οι Αρχές στην Κατερίνη.

Συγκεκριμένα, ο 23χρονος που είχε τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχε έρθει σε επαφή με άτομο που είχε διαγνωστεί θετικό στον κορονοϊό, “πιάστηκε” να οδηγεί το ταξί του πατέρα του.

Το “μυστικό” του αποκαλύφθηκε όταν, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του προκειμένου να εξακριβώσουν εάν ο άνδρας τηρούσε τον περιορισμό που του είχε επιβληθεί.

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, ενώ του επιβλήθηκε και πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Πηγή: thestival.gr