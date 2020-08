Κόσμος

Έκρηξη στην Βηρυτό: Εντοπίστηκε στην Κύπρο ο Ρώσος πλοιοκτήτης με τη νιτρική αμμωνία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση των φονικών εκρήξεων. Εντοπίστηκε ο Ρώσος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της εκρηκτικής ύλης που ισοπέδωσε την Βηρυτό,

Στη Λεμεσό εντοπίστηκε από τις Αστυνομικές Αρχές Κύπρου σήμερα το απόγευμα (Πέμπτη 06/08) ο Ρώσος φερόμενος ιδιοκτήτης του πλοίου Rhosus. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο επιχειρηματίας απάντησε σε σειρά ερωτημάτων από τις Αστυνομικές Αρχές σχετικά με το επίμαχο φορτίο που προκάλεσε την φοβερή έκρηξη, έπειτα από αίτημα των Αρχών του Λιβάνου και οι απαντήσεις θα αποσταλούν στο Λίβανο τις επόμενες ώρες.

Η Αστυνομία Κύπρου δεν έχει μέχρι στιγμής το παραμικρό επίσημο αίτημα για προσαγωγή, σύλληψη ή έκδοση του εν λόγω επιχειρηματία, ενώ κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι ο Ρώσος δεν είναι κάτοχος κυπριακού διαβατηρίου, το πλοίο δεν είναι εγγεγραμμένο στην βάση δεδομένων της Κύπρου, ενώ ούτε η φορολογική του βάση βρίσκεται επί Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δραματική η κατάσταση στον Λίβανο

Οι γιγαντιαίες εκρήξεις που προκάλεσαν καταστροφή στη Βηρυτό άφησαν πίσω τους 137 νεκρούς, δεκάδες αγνοούμενους, και πάνω από 5.000 τραυματίες, δήλωσε σήμερα στο AFP ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου. "Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός είναι περισσότεροι από 137 νεκροί και τουλάχιστον 5.000 τραυματίες", δήλωσε ο Ρίντα Μουσάουι, διευκρινίζοντας ότι νεότερος απολογισμός πιθανόν να ανακοινωθεί στη διάρκεια της ημέρας. Από τις εκρήξεις περίπου 300.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι.

Ανάμεσά στα θύματα είναι και μια Ελληνολιβανέζα, ενώ σε πέντε ανέρχονται μέχρι στιγμής οι έλληνες τραυματίες, δύο από αυτούς σε σοβαρή κατάσταση. Ανάμεσα στους νεκρούς καταμετρώνται και τουλάχιστον 21 Γάλλοι, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, η οποία άρχισε χθες Τετάρτη να διενεργεί έρευνα.



Οι εικόνες από το "Παρίσι της Μέσης Ανατολής" συγκλονίζουν τον πλανήτη, ενώ συνεργεία διάσωσης, από πολλές χώρες του κόσμου, έσεπυσαν στον Λίβανο, μεταξύ αυτών και κλιμάκιο της ελληνικής ΕΜΑΚ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλωστε ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ μετά από αίτημα των αρχών του Λιβάνου, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ευρωπαίος Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων.