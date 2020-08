Κόσμος

Χάβρη: Συναγερμός με ένοπλη ομηρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένοπλος εισέβαλε σε τράπεζα και κρατάει ομήρους.

Μια κατάσταση ομηρείας είναι σε εξέλιξη μέσα σε υποκατάστημα τράπεζας, στη βόρεια Γαλλία, όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει μια επιχείρηση στη Χάβρη και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν στη Λεωφόρο Στρασβούργου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ouest France και άλλα γαλλικά μμε, ένας ένοπλος κρατάει πολλούς ομήρους μέσα σε μια τράπεζα.