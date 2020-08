Κοινωνία

Αποκάλυψη VICE: Κιβώτια με νιτρική αμμωνία σε στρατόπεδα της Ελλάδας (βίντεο)

Τα κατασχεμένα εκρηκτικά, αντίστοιχα με αυτά που προκάλεσαν τον όλεθρο στη Βηρυτό, παραμένουν εδώ και χρόνια σε τρία στρατόπεδα.