Κορονοϊός: Έκτακτα περιοριστικά μέτρα στον Πόρο

Μετά από έκτακτη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (06/08) στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και με βάση τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα στο νησί του Πόρου με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, σε συνεννόηση με τον Καθηγητή Σωτήρη Τσιόρδα και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, αποφασίστηκαν τα κάτωθι περιοριστικά μέτρα:

Απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 23.00 έως τις 07.00 της επομένης.

Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης όπως live πάρτι, εμποροπανηγύρεις, λιτανείες, λαϊκές αγορές κλπ.

Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.

Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς Α’ βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα.

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλο το νησί τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.

Σημειώνεται ότι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται, δύναται σε αναστολή σύμβασης εργασίας των εργαζομένων (αναμένεται έκδοση ΚΥΑ με τις επιχειρήσεις που θα δικαιούνται υπαγωγή στη σχετική ρύθμιση).

Στο νησί μεταβαίνoυν και εγκαθίστανται αύριο το πρωί κλιμάκια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ), 10μελες ειδικό κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ για εντατικοποίηση των ελέγχων τήρησης των μέτρων, καθώς και ειδικό κλιμάκιο του Λιμενικού Σώματος για τη πιστή εφαρμογή και επιτήρηση των μέτρων στους χώρους εποπτείας του.

Τέλος τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν για 10 ημέρες από τις 06.00 της 07-08-2020 έως και 17-8-2020 και ώρα 06.00.

Προβληματισμός Χαρδαλιά

Νέο "καμπανάκι" χτύπησε σήμερα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς για τα αυξημένα κρούσματα.

Με παρέμβασή του στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης τόνισε πως είναι μία δύσκολη μέρα με τον κοροναϊό και στάθηκε στις διάφορες εκδηλώσεις και στα beach bar της περιοχής.

Στον Πόρο φαίνεται να εντοπίστηκε νέα μεγάλη εστία του κοροναϊού καθώς από βρέθηκαν 18 κρούσματα, ενώ έχουν γίνει και άλλα τεστ και αναμένονται τα αποτελέσματα.

Η περιοχή φαίνεται να μπαίνει στο μικροσκόπιο των λοιμωξιολόγων μαζί με τις περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης όπου καταγράφονται τα περισσότερα κρούσματα.

Ρεκόρ κρουσμάτων

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ανακοινώθηκαν 153 νέα κρούσματα σε όλη τη χώρα με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να είναι «πρωταθλητές» με 40 και 38 αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, καταγράφηκαν 153 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων τα 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 5123, εκ των οποίων το 54.6% αφορά άνδρες.

1370 (26.7%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2551 (49.8%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

14 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 ετών. 3 (21.4%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 64.3% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 129 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.