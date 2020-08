Κοινωνία

Κορονοϊός: Αναβάλλονται γάμοι και βαφτίσεις (βίντεο)

Αυξάνονται τα κρούσματα από τον γάμο της Αλεξανδρούπολης. “Συναγερμός” και για γάμο στον Τύρναβο.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Μετά τους χορούς και τα τραγούδια, άρχισαν τα …παρατράγουδα. Γλέντησαν με την ψυχή τους, όπως φαίνεται σε γάμο στον Τύρναβο, φίλοι και συγγενείς του νιόπαντρου ζευγαριού. Τα μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό, πήγαν περίπατο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της περιοχής και ιδού τα αποτελέσματα… Ένας από τους καλεσμένους βρέθηκε θετικός στον ιό και κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, ήδη βρίσκεται στην περιοχή για να λάβει δείγματα και από τους υπόλοιπους.

Και ο γάμος της Αλεξανδρούπολης, όμως συνεχίζει να βρίσκεται στο “κόκκινο”. Άλλοι εννέα καλεσμένοι βρέθηκαν θετικοί, ανεβάζοντας τον αριθμό των κρουσμάτων στα 35.

Αρκετά ζευγάρια, πάντως, έχουν ήδη αρχίσει να αναβάλλουν γάμους και βαφτίσεις εξαιτίας του ιού και των μέτρων που ισχύουν. Από τη μια φοβούνται για τη διασπορά σε περίπτωση που κάποιος ασθενήσει, κι από την άλλη, δεν θέλουν να αποκλείσουν από τις λίστες των καλεσμένων φίλους και συγγενείς.

Πάντως, εάν χρειαστεί, τις επόμενες ημέρες δεν αποκλείεται να ληφθούν και επιπλέον μέτρα περιορισμού στον αριθμό των καλεσμένων σε γάμους και βαφτίσεις.