Κοινωνία

Συνελήφθη 49χρονος μετά από καταγγελία για κακοποίηση 11χρονης

Σοκ έχουν προκαλέσει στους περίοικους οι αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Βράδυ Τετάρτης, οι φωνές ενός παιδιού που στα αγγλικά καλεί σε βοήθεια, ακούγονται στη γειτονιά στην Κυψέλη. Ένας κάτοικος τηλεφωνεί στο “100” και λίγα λεπτά αργότερα, άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. φτάνουν έξω από το διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου. Η πόρτα είναι ανοιχτή και ακούνε το παιδί να φωνάζει βοήθεια στα αγγλικά. Αφού δηλώνουν την ιδιότητά τους, ένας άνδρας τους βρίζει στα αγγλικά και στα ελληνικά και ρωτά αν έχουν ένταλμα.

Εμφανίζεται μπροστά τους, φορώντας μόνο το εσώρουχο, και κρατά ένα μαχαίρι. Οι αστυνομικοί, αφού ενημερώνουν το κέντρο της Άμεσης Δράσης, μπαίνουν στο σπίτι γιατί δεν μπορούν να προβλέψουν πως θα εξελιχθεί η κατάσταση.

Ακινητοποιούν τον 49χρονο άνδρα και του περνούν χειροπέδες για απόπειρα βιασμού ανηλίκου, ενώ το 11χρονο κοριτσάκι, που κατάγεται από τον Λίβανο, τους λέει πως επιχείρησε να το βιάσει.

Το κορίτσι βρίσκεται πλέον σε προστατευμένο περιβάλλον, ενώ γίνεται έρευνα για το πώς βρέθηκε στα χέρια του 49χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 49χρονος έμενε στο ίδιο σπίτι με τη μητέρα, τον πατέρα και το παιδί, ωστόσο οι γονείς την ώρα που οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα, απουσίαζαν.