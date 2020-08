Πολιτισμός

Κορονοϊος: Υποχρεωτική και πάλι η μάσκα στα μουσεία της Βιέννης

Τα μεγάλα μουσεία της Βιέννης επαναφέρουν την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας για τους επισκέπτες.

Τα μεγάλα μουσεία της Βιέννης επαναφέρουν την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας για τους επισκέπτες, όπως, για παράδειγμα, η προστασία από το στόμα και τη μύτη είναι πλέον εκ νέου υποχρεωτική στα ξακουστά μουσεία της αυστριακής πρωτεύουσας: το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, καθώς και στην Αλμπερτίνα, το Μπελβεντέρε, το Μουσείο Εφαρμοσμένης Τέχνης και το Μουσείο της Βιέννης.

"Ναι, από σήμερα ισχύει η υποχρεωτική χρήση μάσκας, καθώς αποφασίσαμε να δώσουμε στους ανθρώπους περισσότερη ασφάλεια", δήλωσε εκπρόσωπος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, του οποίου η διοίκηση αποφάσισε μετά από μια συνάντηση των εμπορικών διευθύνσεων των ομοσπονδιακών μουσείων και συμπεριέλαβε την απαίτηση μάσκας στον κανονισμό του Μουσείου.

"Ακόμα κι αν ο αριθμός των επισκεπτών δεν είναι τόσο υψηλός αυτήν τη στιγμή, και ως εκ τούτου είναι ευκολότερη η διατήρηση της απόστασης ασφαλείας, αποφασίσαμε να επαναφέρουμε την υποχρεωτική χρήση μάσκας, για να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο", τόνιζε εκπρόσωπος του Μουσείου Ιστορίας της Τέχνης, το οποίο μάλιστα, σε συνεργασία με δύο καλλιτέχνιδες παρήγαγε και διαθέτει μάσκες ειδικά διακοσμημένες.

Οι μάσκες είναι επίσης υποχρεωτικές από την Τετάρτη στην ξακουστή πινακοθήκη Αλμπερτίνα της οποίας εκπρόσωπος ανέφερε σήμερα ότι ήδη νωρίτερα οι μισοί από τους επισκέπτες έκαναν χρήση προστατευτικής μάσκας, ενώ υποχρεωτική είναι η χρήση της τόσο στο Μουσείο Μπελβεντέρε όσο και στο Μουσείο Εφαρμοσμένης Τέχνης και στο Μουσείο της Βιέννης.

Προς το παρόν δεν είναι ακόμη υποχρεωτική η μάσκα στο Τεχνικό Μουσείο Βιέννης, του οποίου εκπρόσωπος επισήμαινε σήμερα πως "ωστόσο, ζητάμε από τους επισκέπτες να χρησιμοποιούν μάσκα όπου η απόσταση είναι δύσκολο να κρατηθεί, αλλά μπορεί να υπάρξει μελλοντικά και αυστηρότερη διάταξη".

Επίσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και στα μουσεία που συμπεριλαμβάνονται στη γνωστή Συνοικία των Μουσείων, όπου γίνονται συστάσεις για τη χρήση της και είναι υποχρεωτική μόνον στο πλαίσιο ξεναγήσεων, ενώ δεν αποκλείεται στο επόμενο χρονικό διάστημα να γενικευτεί η υποχρεωτική χρήση της.