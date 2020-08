Κόσμος

Συνάντηση Μπορέλ - Τσαβούσογλου

Στο επίκεντρο οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και βασικά περιφερειακά ζητήματα.



Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ συναντήθηκε σήμερα στη Βαλέτα της Μάλτας με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Η συνάντηση ήταν συνέχεια των επαφών που είχαν τους τελευταίους μήνες με πιο πρόσφατη την τηλεφωνική επικοινωνία τους στις 23 Ιουλίου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αντάλλαξαν απόψεις για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για βασικά περιφερειακά ζητήματα, ιδίως για τις συγκρούσεις στη Λιβύη και τη Συρία σύμφωνα με την ανακοίνωση.