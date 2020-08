Αθλητικά

Europa League: Σεβίλλη και Λεβερκούζεν προκρίθηκαν στο Final-8

Η ισπανική ομάδα επιβλήθηκε της Ρόμα, ενώ οι Γερμανοί ζευγάρωσαν τις νίκες τους απέναντι στους Ρέιντζερς.

Μόνο... ντέρμπι δεν ήταν τελικά το πολυαναμενόμενο παιχνίδι της Σεβίλλης με τη Ρόμα, στο νοκ-άουτ ματς των “16” του Europa League, καθώς οι Ανδαλουσιάνοι έκαναν ό,τι ήθελαν τους Ιταλούς, φτάνοντας από το πρώτο ημίχρονο σε ένα άνετο 2-0, που τους οδήγησε στο Final-8.

Στον αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο Ντούισμπουργκ, η ισπανική ομάδα εμφανίστηκε πολύ πιο έτοιμη κι αποφασισμένη για την πρόκριση κι έβαλε τις βάσεις από το πρώτο 45λεπτο με τα γκολ των Ρεγκιλόν (22') και Εν Νεσίρι (44').

Οι Σεβιγιάνοι μάλιστα (που περιμένουν στον προημιτελικό τον νικητή του ζευγαριού Γουλβς-Ολυμπιακός) θα μπορούσαν να έχουν δώσει διαστάσεις... θριάμβου στη νίκη τους, όμως ο Κουντέ στο 12' και ο Μπανέγα στο 90' σημάδεψαν τα δοκάρια. Στις καθυστερήσεις του ματς, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Μαντσίνι της Ρόμα.

Την ίδια ώρα, στο Λεβαρκούζεν, η Μπάγερ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στους Ρέιντζερς και με τη δεύτερη νίκη της (αυτή τη φορά με 1-0, με γκολ του Ντιαμπί), “σφράγισε” την παρουσία της στο Final-8.