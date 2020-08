Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Αίρεται η ταξιδιωτική οδηγία που αφορούσε όλον τον πλανήτη

Στο εξής, θα εκδίδονται οδηγίες για κάθε χώρα ξεχωριστά. Τι θα γίνει με τους Ευρωπαίους που θέλουν να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι αίρουν την ταξιδιωτική οδηγία με την οποία καλούσαν τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό λόγω της πανδημίας της COVID-19.

Στην ανακοίνωσή του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι στο εξής θα εκδίδει οδηγίες κατά περίπτωση για κάθε χώρα, δεδομένου ότι σε ορισμένες έχει βελτιωθεί η υγειονομική κατάσταση.

«Οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας βελτιώνονται σε ορισμένες χώρες και επιδεινώνονται σε άλλες», αναφέρεται σε αυτήν την ανακοίνωση. «Συνεχίζουμε να συστήνουμε στους Αμερικανούς πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί όταν φεύγουν στο εξωτερικό, λόγω της απρόβλεπτης φύσης της πανδημίας», πρόσθεσε.

Να σημειωθεί πάντως ότι τα σύνορα των ΗΠΑ θα παραμείνουν κλειστά για τους περισσότερους ταξιδιώτες από την Ευρώπη, δεδομένου ότι και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δέχονται Αμερικανούς ταξιδιώτες.

Μεταξύ των χωρών που κατατάσσονται στο “Επίπεδο 1” του κινδύνου (το χαμηλότερο) είναι η Ταϊβάν και η Αυστραλία. Η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία και άλλοι παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ βρίσκονται στο “Επίπεδο 3”, που σημαίνει ότι το ταξίδι θα πρέπει να αποφευχθεί, αν είναι εφικτό. Η Ινδία βρίσκεται στο “Επίπεδο 4”, το υψηλότερο, δηλαδή οι Αμερικανοί πολίτες θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουν το ταξίδι στη χώρα αυτή.

Στις 19 Μαρτίου η Ουάσινγκτον είχε καλέσει τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στο εξωτερικό για κανέναν λόγο, ένα μέτρο άνευ προηγουμένου, που αφορούσε όλες τις χώρες του πλανήτη.