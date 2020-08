Αθλητικά

Europa League: Ο Ολυμπιακός “λύγισε” στην έδρα της Γουλβς

Οι “ερυθρόλευκοι” δεν κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για το Final-8 της διοργάνωσης.

Το πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις, έπαιξε τη Γουλβς “σαν τη γάτα με το ποντίκι” από το 60’ και μετά, όμως ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει το πολύτιμο γκολ, που θα τον οδηγούσε τουλάχιστον στην παράταση, και με την ήττα του με 1-0 από την αγγλική ομάδα στο “Μολινό”, αποκλείστηκε από το Final-8 του Europa League.

Μία ήττα που ήρθε άδικα για τους “ερυθρόλευκους”, με βάση την εξαιρετική εικόνα τους στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, και σίγουρα τους αφήνει πολλά παράπονα και η διαιτησία του Πολωνού Μαρτσίνιακ, ο οποίος δεν έδειξε (ως όφειλε) το πέναλτι στο 55’ σε καθαρό σπρώξιμο του Μπολί στον Ελ-Αραμπί.

Οι Πειραιώτες βρέθηκαν από πολύ νωρίς με την... πλάτη στον τοίχο, μετά από ένα αβίαστο και “εύκολο” λάθος του Μπόμπι Αλέν. Ο Μπα του επέστρεψε τη μπάλα, όμως ο Γάλλος γκολκίπερ άνοιξε το κοντρόλ στην υποδοχή, ο Ποντένσε πήγε να μπει “σφήνα” για να την κλέψει και ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού τον έσπρωξε εντός της περιοχής. Ο διαιτητής Μαρτσίνιακ έδειξε την άσπρη βούλα του πέναλτι και ο Ραούλ Χιμένες δεν αστόχησε από τα έντεκα μέτρα, πετυχαίνοντας το 1-0 για τη Γουλβς.

Μετά το γκολ οι “ερυθρόλευκοι” φάνηκαν να... συνέρχονται και στο 19’ “άγγιξαν” την ισοφάριση, μετά από ωραίο συνδυασμό των Τσιμίκα-Μασούρα και σουτ του πρώτου με το αριστερό που έβγαλε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Πατρίσιο.

Στο 29’ από εξαιρετική πάσα του Ελαμπντελαουί προς τον Ελ-Αραμπί, ο Μαροκινός γύρισε εξαιρετικά από πλάγια δεξιά τη μπάλα προς τον Καμαρά που με ωραίο πλασέ έφερε το ματς στα ίσα. Το γκολ του Ολυμπιακού, ωστόσο, δεν μέτρησε καθώς μετά από τετράλεπτο έλεγχο στο VAR, φάνηκε στην πρώτη πάσα προς τον Ελ-Αραμπί να εξέχει για... εκατοστά ο κορμός κι ο αγκώνας του Μαροκινού από τον τελευταίο αμυντικό της Γουλβς, με αποτέλεσμα να “χρεωθεί” οφσάιντ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μαρτίνς επιχείρησε να κάνει πιο επιθετικό τον Ολυμπιακό, με τις γρήγορες αλλαγές των Φορτούνη και Ραντζέλοβιτς, αντί των Μπουχαλάκη και Μασούρα. Οι πρωταθλητές Ελλάδας βρήκαν καλό ρυθμό, κράτησαν αρκετά τη μπάλα και έφτασαν κοντά στην ισοφάριση στο 55’, όταν από σέντρα του Ελαμπντελαουί, ο Ελ-Αραμπί σηκώθηκε για την κεφαλιά, όμως ο Μπολί τον έσπρωξε καθαρά, χωρίς να δώσει την “εσχάτη των ποινών” ο Πολωνός ρέφερι (δεν υπήρξε ούτε ειδοποίηση από το VAR).

Στο 61’ από ατομική προσπάθεια και σουτ του Ποντένσε, ο Αλέν έκανε εξαιρετική απόκρουση διώχνοντας τη μπάλα σε κόρνερ. Στο 67’ από εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Φορτούνη και γύρισμα του Ελ-Αραμπί, ο Μαροκινός δεν έκανε καλό τελείωμα διότι γλίστρησε την τελευταία στιγμή και το πλασέ του έφυγε άουτ. Στο 79’ ο Αλέν πρόλαβε να διορθώσει το λάθος του Σισέ πέφτοντας στα πόδια του Τζότα πριν πλασάρει προς την εστία του, ενώ στο 80’ ο Γκιλιέρμε έπιασε ένα εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή που έφυγε ελάχιστα άουτ.

Στο 81’ ο Πατρίσιο έκανε την απόκρουση του αγώνα - και της... πρόκρισης όπως αποδείχθηκε - σε κεφαλιά του Χασάν, από το ύψος της μικρής περιοχής, την οποία έβγαλε εντυπωσιακά στη γωνία του.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Γουλβς (Ν. Εσπίριτο): Πατρίσιο, Μπολί, Κόαντι, Σάις, Ντόχερτι, Νέβες, Μοουτίνιο, Χόνι (17’ λ.τρ. Βινάγκρε), Τραορέ, (57’ Τζότα) Ποντένσε (71’ Ντεντόνκερ), Χιμένες.

Ολυμπιακός (Π. Μαρτίνς): Αλέν, Ελαμπντελαουί, Μπα, Σισέ, Τσιμίκας, Γκιλιέρμε (82΄ Καφού), Μπουχαλάκης (46’ Φορτούνης), Καμαρά (65’ Χασάν), Βαλμπουενά, Μασούρας (46’ Ραντζέλοβιτς), Ελ-Αραμπί.