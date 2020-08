Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αντιμέτωπες με την αναζωπύρωση της πανδημίας οι ΗΠΑ

Για πρώτη φορά μετά από τρεις μήνες, οι νεκροί ξεπέρασαν τους 2.000 μέσα σε ένα 24ωρο.

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 ωρών πάνω από 2.000 νέους θανάτους εξαιτίας της COVID-19, εξαιρετικά βαρύ ημερήσιο απολογισμό στον οποίο είχαν να φθάσουν τρεις μήνες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του αμερικανικού πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως τις 20:30 χθες Πέμπτη (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Παρασκευή ώρα Ελλάδας).

Η χώρα, αντιμέτωπη με την αναζωπύρωση της πανδημίας του κορονοϊού από τα τέλη Ιουνίου, κατέγραψε 2.060 θανάτους, καθώς και πάνω από 58.000 νέα κρούσματα μόλυνσης, σε μια ημέρα. Η προηγούμενη φορά που είχε ξεπεραστεί το όριο των 2.000 θανάτων σε 24 ώρες εξαιτίας της COVID-19 ήταν την 7η Μαΐου.

Συνολικά, ο απολογισμός στις ΗΠΑ πλησιάζει τους 160.000 νεκρούς, ενώ οι μολύνσεις είναι πάνω από 4,87 εκατομμύρια (εκ των οποίων πάντως στο ένα τρίτο των περιπτώσεων κρίθηκε πως οι ασθενείς αποθεραπεύτηκαν).

Οι αριθμοί των κρουσμάτων καταγράφουν ταχεία άνοδο από τα τέλη Ιουνίου, με τη χώρα να καταγράφει ως και 70.000+ επιβεβαιωμένες μολύνσεις στα μέσα Ιουλίου.

Η καμπύλη των θανάτων άρχισε επίσης να ανεβαίνει, ξεπερνώντας συχνά τους 1.000 εδώ και δύο εβδομάδες. Ο αριθμός των θανάτων ως εδώ δεν είχε σημειώσει την εκρηκτική αύξηση που φοβούνταν ορισμένοι ειδικοί.

Εν μέσω περιοριστικών μέτρων, από τις αρχές Απριλίου ως τις αρχές Μαΐου, οι θάνατοι ξεπερνούσαν συχνά τους 2.000 την ημέρα και είχαν φθάσει σε επίπεδο ακόμη και πάνω από τους 3.000 στα τέλη Απριλίου.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού στον πλανήτη σε απόλυτους αριθμούς, τόσο ως προς τους θανάτους όσο και ως προς τις μολύνσεις. Τις ακολουθεί η Βραζιλία.