Αθλητικά

Ολυμπιακός: υπερήφανος για τους παίκτες του δηλώνει ο Μάρτινς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Είναι πάρα πολύ άδικο αυτό που έγινε σήμερα και δεν το έχω ξαναδεί ποτέ», δήλωσε ο Βαλμπουενά.

Υπερήφανος για τους παίκτες του και την προσπάθεια που κατέβαλαν, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς, μετά την ήττα από τη Γουλβς και τον αποκλεισμό των «ερυθρόλευκων» από το Final-8 του Europa League. Παράλληλα ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδας απέφυγε να σχολιάσει τις φάσεις, στις οποίες ζήτησε πέναλτι ο Ολυμπιακός.

«Αυτά τα δύο παιχνίδια δεν πήγαν καλά για εμάς. Είχαμε αποβολή στο πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο δεχτήκαμε γκολ με πέναλτι. Και στα δύο υπήρχαν στιγμές που δείξαμε ότι είμαστε ισάξιοι και καλύτεροι από τον αντίπαλο. Είμαστε υπερήφανοι για τα παιδιά. Θα προτιμούσα να μην σχολιάσω τις φάσεις που διαμαρτυρηθήκαμε για πέναλτι. Δεν θα είναι ρεαλιστική η άποψή μου. Θα δω το video και θα σχολιάσω τις φάσεις.

Έχω αμφιβολίες όμως για τη γραμμή του οφσάιντ στο γκολ μας. Είμαστε λυπημένοι. Αυτό λείπει από τον Ολυμπιακό, μια διάκριση στην Ευρώπη. Είχαμε φιλοδοξία και θέλαμε φτάσουμε μακρύτερα. Αυτή η ομάδα μόνο υπερήφανους μας κάνει. Φτάνουμε στο τέλος με λύπη. Πρώτος στόχος είναι να μπούμε στη φάση των ομίλων του Champions League», είπε ο Μαρτίνς.

Από την πλευρά του, ο Ματιέ Βαλμπουενά δήλωσε, «Αξίζαμε να προκριθούμε ήμασταν καλύτεροι, είχαμε πολλές ευκαιρίες αλλά δεχθήκαμε γκολ με πέναλτι. Στη διάρκεια του παιχνιδιού αργούσαν αρκετά να μας δώσουν τη μπάλα και δεν μας άρεσε. Ήταν η καλύτερη σεζόν της καριέρας μου. Είναι άσχημος ο τρόπος που τελειώνει η σεζόν και στα δύο παιχνίδια ήμασταν καλύτεροι και δεν μπορώ να καταλάβω πως παίζαμε χωρίς μπάλες σήμερα. Θα ξεκουραστούμε το χρειαζόμαστε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ότι και εφέτος. Είναι πάρα πολύ άδικο αυτό που έγινε σήμερα και δεν το έχω ξαναδεί ποτέ».