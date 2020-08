Κόσμος

Βηρυτός: μήνυμα συμπαράστασης του Οικουμενικού Πατριάρχη στον λαό του Λιβάνου

Ο Οικουμενικός Θρόνος στέκεται αλληλέγγυος στο Πατριαρχείο Αντιοχείας και στο Κράτος και τον λαό του Λιβάνου προσευχόμενος και ευχόμενος να υπερβούν και αυτή την επώδυνη δοκιμασία.

H Α.Θ.Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, αμέσως μόλις ενημερώθηκε για την “αποκαλυπτικών” διαστάσεων έκρηξη που συνέβη στο Λιμάνι της Βηρυτού, και από την οποία έχασαν τη ζωή τους δεκάδες συνάνθρωποί μας, και χιλιάδες άλλοι τραυματίστηκαν, αγνοούνται ή βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, ενώ περισσότεροι από διακόσιες πενήντα χιλιάδες εκτιμάται ότι έμειναν άστεγοι, απέστειλε επιστολή συμπαραστάσεως προς τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αντιοχείας κ. Ιωάννη, καθώς και προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Βηρυτού κ. Ηλία.

Ο Παναγιώτατος, η Ιεραρχία και ο Ιερός κλήρος του Οικουμενικού Θρόνου, σε όλες τις Επαρχίες του στον κόσμο, προσεύχονται προς τον Κύριο για την ανάπαυση των ψυχών των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους, και για την ενίσχυση των οικείων τους που δοκιμάζονται σκληρά και τους οποίους εκ βάθους καρδίας συλλυπούνται. Ταυτόχρονα, προσεύχονται και για την θεραπεία των τραυματιών και την ανεύρεση των αγνοουμένων, για τους οποίους εύχονται να είναι καλά στην υγεία τους, αλλά και για την στήριξη και ανακούφιση όλων όσοι έχασαν τα σπίτια τους.

Ο Οικουμενικός Θρόνος στέκεται αλληλέγγυος στο Πρεσβυγενές Πατριαρχείο Αντιοχείας και στο Κράτος και τον λαό του Λιβάνου προσευχόμενος και ευχόμενος να υπερβούν, με την βοήθεια του Θεού, και αυτή την επώδυνη δοκιμασία.