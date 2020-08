Life

Στέργιος Λυμπέρης στον ΑΝΤ1: από τύχη δεν βρισκόμουν στη Βηρυτό (βίντεο)

Ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε ότι το σπίτι του, στη Βηρυτό, έχει καταστραφεί ολοσχερώς και ότι ο ίδιος έχει χάσει πολλούς φίλους και αγαπημένα πρόσωπα...