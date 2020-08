Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Η Αφροδίτη περνάει στον Καρκίνο και δημιουργεί νέα δεδομένα, φέρνοντας μεγάλες ανατροπές.

Η Αφροδίτη περνάει στον Καρκίνο και δημιουργεί νέα δεδομένα, φέρνοντας μεγάλες ανατροπές.

ΚΡΙΟΣ

Η Αφροδίτη περνάει στον Καρκίνο για να βάλει το χεράκι της προκειμένου να επανέλθει η ισορροπία στο οικογενειακό σου περιβάλλον, που το τελευταίο διάστημα ήταν και από τους βασικούς τομείς που σε προβλημάτιζαν. Θα μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τα όποια θέματα με περισσότερο συναισθηματισμό και κατανόηση, ενώ από την άλλη θα σου δώσει και την ευκαιρία να ανανεώσεις το χώρο σου κάνοντας αλλαγές στη διακόσμηση. Παράλληλα, μπορεί να βελτιώσεις και τα οικονομικά σου είτε δεχόμενος την υποστήριξη των οικείων σου, είτε εκμεταλλευόμενος κάποιο ακίνητο.

ΤΑΥΡΟΣ

Νέες γνωριμίες με ερωτικό, αλλά και οικονομικό ενδιαφέρον αναμένεται να σου φέρει η Αφροδίτη με το πέρασμα της στον Καρκίνο. Επίσης μπορεί κάποιο πρόσωπο απ’ το παρελθόν να επανέλθει και να διεκδικήσει εκ νέου χώρο στη ζωή σου, μόνο που σε κάποιες περιπτώσεις τα πράγματα δε θα είναι και τόσο ρόδινα. Το καλό, από την άλλη, είναι ότι τα λες τόσο γλυκά και όμορφα που μπορείς να πουλήσεις παραμύθι άνετα στον καθένα. Η Αφροδίτη από τον 3ο ηλιακό σου οίκο ευνοεί επίσης τα ταξίδια, ενώ και νέες συμφωνίες που μπορεί να κλείσεις έχουν τις προϋποθέσεις να αποδειχτούν κερδοφόρες.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Η Αφροδίτη μπορεί να σε αποχαιρετά, όμως δε σε λησμονά. Αντιθέτως, περνάει στον 2ο ηλιακό σου οίκο, πράγμα πολύ βολικό, γιατί μιλάει για ένα πολύ αγαπημένο της θέμα, τα λεφτά. Ναι, αυτά που τόσο σε άγχωσαν το προηγούμενο διάστημα, αυτά που τα είδες να γίνονται καπνός από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι θα μπορέσεις να βελτιώσεις την οικονομική σου κατάσταση κινούμενος ευφάνταστα και δημιουργικά, ενώ πολύ καλή αυτή η θέση και όσον αφορά στη συναισθηματική σου ασφάλεια, αφού νιώθεις τις σχέσεις σου πιο σίγουρες και σταθερές.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Η Αφροδίτη, αυτή που τόσο αγαπάμε όλοι, περνάει στο ζώδιο σου για να σε ανανεώσει και να σου δώσει την ευκαιρία να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Είναι λοιπόν ευκαιρία να κάνεις πράγματα που θα βελτιώσουν την εμφάνιση σου και θα σου τονίσουν τον αέρα της αυτοπεποίθησης που θα σου προσφέρει η Αφροδίτη μέχρι και τις 6 Σεπτέμβρη. Προφανώς και ευνοούνται τα ερωτικά και οι σχέσεις γενικότερα, αλλά και λόγω της άκρατης γοητείας που εκπέμπεις μπορείς να προωθήσεις ευκολότερα και τα όποια σχέδια έχεις.

ΛΕΩΝ

Το πέρασμα της Αφροδίτης στον Καρκίνο αναμένεται να σου δημιουργήσει διάφορα συναισθηματικά μπερδέματα και σκαμπανεβάσματα. Έτσι είναι πολύ πιθανό να επαναφέρει στη ζωή σου άτομα από το ερωτικό σου παρελθόν με τα οποία πίστευες ότι είχες τελειώσει, αλλά «μηδένα προ του τέλους μακάριζε»… Ενδεχομένως να προκύψουν και ερωτικές σχέσεις που για τον οποιονδήποτε λόγο θα θελήσεις να τις κρατήσεις κρυφές, ενώ ευνοϊκά θα είναι τα πράγματα όσον αφορά στις ισορροπίες στον εργασιακό σου χώρο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Το πέρασμα της Αφροδίτης στον Καρκίνο αναμένεται να ευνοήσει την κοινωνική σου ζωή και κάπου εκεί που κοινωνικοποιείσαι «τσουπ» σκάνε και κάτι ερωτικές περιπετειούλες για να έχεις! Ειδικά κάποιες φορές οι εκπλήξεις θα σου έρχονται από κει που δεν τις περιμένεις, επομένως ας έχεις τα μάτια σου ανοιχτά. Πολύ καλή αυτή η θέση της Αφροδίτης και για να κυνηγήσεις τους στόχους σου, αρκεί να είναι ρεαλιστικοί, ενώ είναι πιθανό να δεχτείς και υλική ανταμοιβή για τις προσπάθειες σου το προηγούμενο διάστημα.

ΖΥΓΟΣ

Το πέρασμα της Αφροδίτης στο επίσης παρορμητικό (όπως εσύ) ζώδιο του Καρκίνου αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για οικογενειακά θέματα, αλλά και θέματα καριέρας. Θα μπορέσεις να λειτουργήσεις διαισθητικά και δημιουργικά σε αυτούς τους τομείς, βελτιώνοντας τις ισορροπίες και προωθώντας τα σχέδια σου, με τη βοήθεια και των άλλων. Ερωτικά ζητήματα μπορεί να προκύψουν μέσα στον εργασιακό σου χώρο, ενώ και οι αλλαγές που μπορεί να βιώνεις στη δουλειά σου ή που σχετίζονται με την κοινωνική σου ταυτότητα γίνονται πιο ομαλά απ’ όσο προηγουμένως.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Το πέρασμα της Αφροδίτης στο φιλικό σου υδάτινο ζώδιο του Καρκίνου είναι μια υπέροχη αστρολογική συγκυρία για τα ερωτικά σου, αλλά και για να προωθήσεις τα μελλοντικά σου σχέδια, είτε αυτά σχετίζονται με ταξίδια, είτε με την εκπαίδευση και την εξέλιξη σου. Μάλιστα όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους δίνοντας σου την ευκαιρία να οργανώσεις ένα ρομαντικό ταξιδάκι με το σύντροφο σου, να κάνεις νέες γνωριμίες σε κάποιο ταξίδι ή γενικότερα να βρεις την τύχη σου στο εξωτερικό. Καλή περίοδος για να κλείσεις συμφωνίες, αρκεί να είσαι προσεκτικός τις μέρες γύρω στις αρχές Σεπτέμβρη.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Οικονομική ανάσα αναμένεται να σου δώσει το πέρασμα της Αφροδίτης στον Καρκίνο, πράγμα αναμενόμενο θα μου πεις με τόση προσπάθεια που έχεις καταβάλει το τελευταίο διάστημα. Σου έχω όμως και μη αναμενόμενα νέα, αφού τελευταία κόντεψες να ξεχάσεις πως γίνεται το σεξ. Είτε κόντεψες, είτε το ξέχασες ήρθε η ώρα να το θυμηθείς και μάλιστα στην καλύτερη του εκδοχή…με συναίσθημα και φαντασία! Και για να μη φας τα μούτρα σου, άλλο σεξ, άλλο ερωτεύομαι κάθε έναν που κάνω σεξ μαζί του.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Αν μπορούσες να κάνεις μια ευχή για να βελτιωθεί κάτι στο παρόν σου δε θα ήθελες να γίνει μια αλλαγή στις σχέσεις σου, να μπορέσεις να συνεννοηθείς και να ξαναβρεθούν οι ισορροπίες; Άσε, θα απαντήσω εγώ για σένα και θα σου πω πως αυτό ακριβώς το δωράκι θα σου φέρει η Αφροδίτη τώρα που περνάει απέναντι σου στον Καρκίνο. Και μπόνους δώρο μια ενδιαφέρουσα γνωριμία, αν δεν είχες με ποιον να τσακωθείς, αλλά όχι για να τσακωθείς, για να ζήσεις με πάθος το φετινό καλοκαίρι.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αέρα αισιοδοξίας στην καθημερινότητα σου, αναμένεται να σου φέρει η Αφροδίτη τώρα που περνάει στον Καρκίνο. Είναι πολύ ευνοϊκή αυτή η θέση της για τα εργασιακά σου, όπου δίνει κατανόηση, λύνονται οι παρεξηγήσεις και εξομαλύνονται οι σχέσεις, ενώ μπορεί να θελήσεις να ανανεώσεις ή να διαμορφώσεις πιο όμορφα το χώρο σου. Είναι πιθανό επίσης να δεις κάποια βελτίωση και στα οικονομικά σου δεδομένα, ενώ είναι ευκαιρία να ασχοληθείς με τον εαυτό σου όπως και να ασχοληθείς με δραστηριότητες που θα σε κάνουν να νιώθεις πιο όμορφα.

ΙΧΘΥΣ

Όταν η ερωτική και καλλιτεχνική Θεά Αφροδίτη περνά στον 5ο ηλιακό σου οίκο που συνδέεται με τον έρωτα και τη δημιουργία, και όταν αυτό γίνεται μες στο κατακαλόκαιρο τότε καταλαβαίνεις πως ο Αύγουστος θα έχει... “υψηλές θερμοκρασίες” για σένα! Με την καλή έννοια πάντα, αφού μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου αναμένεται να περάσεις πολύ όμορφες μέρες γεμάτες έρωτα, χαρά, νέα δημιουργικά σχέδια και εύνοια ακόμα και στα τυχερά παιχνίδια. Τίποτα, τίποτα…ένα μάτι μόνο να βάλεις πάνω σου.

