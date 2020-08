Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: διαζύγιο… με Χάμες

Θέμα χρόνου η λύση της συνεργασίας τους έναν χρόνο πριν από τη λήξη του συμβολαίου του 29χρονου Κολομβιανού μεσοεπιθετικού.

Θέμα ημερών θεωρείται πλέον, η λύση της συνεργασίας του Χάμες Ροδρίγκες με την Ρεάλ Μαδρίτης. Έναν χρόνο πριν από την λήξη του συμβολαίου του, ο 29χρονος Κολομβιανός μεσοεπιθετικός, αποτελεί ουσιαστικά παρελθόν για τους πρωταθλητές Ισπανίας, με τους οποίους σκόραρε 37 γκολ και μοίρασε 42 ασιστ σε 125 αναμετρήσεις.

Ο μάνατζερ του διεθνή (σ.σ. 76 συμμετοχές, 22 γκολ) άσου, Ζόρζε Μέντες, βρίσκεται σε αναζήτηση νέου εργοδότη και ήδη συνομίλησε με την Παρί Σεν Ζερμέν και την Ατλέτικο Μαδρίτης, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση προς το παρόν.

Ωστόσο, υπάρχει ένας σύλλογος που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την απόκτηση του Ροδρίγκες. Πρόκειται για την Άρσεναλ, που αναμένεται να ενισχυθεί και με τον Γουίλιαν, σε μία προσπάθεια να πλαισιωθεί ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ.