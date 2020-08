Αθλητικά

ΝΒΑ: με σούπερ Αντετοκούνμπο επέστρεψαν στις νίκες οι Μπακς

Με την νίκη τους επί των Χιτς, τα «Ελάφια» κατέκτησαν την πρώτη θέση στην ανατολική περιφέρεια του ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Κρις Μίντλεντον, σημείωσαν από 33 πόντους και οι Μπακς επικράτησαν άνετα με 130-116 των Μαϊάμι Χιτ, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρώτη θέση στην ανατολική περιφέρεια του ΝΒΑ.

Και παρά το γεγονός ότι η επιθετική λειτουργία των «ελαφιών» βρίσκεται σε... καλό φεγγάρι, η εξ΄ ίσου καλή αμυντική λειτουργία, είναι αυτή που φέρνει τις νίκες. Όπως παραδέχθηκε και ο προπονητής της ομάδας από το Μιλγουόκι, Μάικ Μπουντενχόλζερ, «Σε συνολικό επίπεδο, η προσοχή μας στις λεπτομέρειες αυτού του τομέα, ήταν καλύτερη».

Είναι χαρακτηριστικό, ότι στην δεύτερη περίοδο, οι Χιτ προηγήθηκαν ακόμη και με διαφορά 23 πόντων, όμως η άμυνα και φυσικά ο εξαιρετικός Αντετοκούνμπο, ανέτρεψαν τα δεδομένα. Ο Έλληνας άσος, είχε ακόμη 12 ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ, ενώ από τους ηττημένους, ξεχώρισε ο Ρόμπινσον με 21 πόντους.