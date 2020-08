Πολιτική

Μητσοτάκης: εθνική επιτυχία η συμφωνία για την ΑΟΖ Ελλάδας - Αιγύπτου

Τι είπε ο Πρωθυπουργός, για τον τουρισμό, τον κορονοϊό, το πρόγραμμα "Γέφυρα" και το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Είναι ίσως ένα μήνυμα της Ιστορίας το γεγονός ότι υποδεχτήκαμε την Συμφωνία για την ΑΟΖ Ελλάδας - Αιγύπτου, εδώ, στα Δωδεκάνησα, στην Ρόδο. Σε έναν τόπο, που διαχρονικά υπήρξε κοιτίδα Ελληνισμού, γέφυρα επικοινωνίας με τους γείτονές μας, αλλά και κέντρο ακτινοβολίας ευημερίας και πολιτισμού σε ολόκληρη την Μεσόγειο», ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύσκεψη με τους φορείς του Τουρισμού της Ρόδου για τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας - Αιγύπτου που υπεγράφη στο Κάιρο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως «η επιτυχία αυτή κλείνει μία εκκρεμότητα 15 ετών. Και ολοκληρώθηκε σε 13 γύρους. Προς το εξωτερικό, είναι ένα μήνυμα πως, όταν η διπλωματία λειτουργεί με βάση το Διεθνές Δίκαιο, φέρνει αποτέλεσμα. Και προς το εσωτερικό, μία απάντηση σε όσους μιλούσαν, αλλά δεν δρούσαν. Που επιθυμούσαν, αλλά δεν μπορούσαν. Και που τώρα μπερδεύουν το θάρρος με το θράσος, σπεύδοντας να αμφισβητήσουν την συμφωνία πριν καλά-καλά τη διαβάσουν και τη συγκρίνουν με το παρελθόν».

Τουρισμός και κορονοϊού

Ο Πρωθυπουργός, αφού άκουσε πρώτα όλους των εκπροσώπων των φορέων που πήραν μέρος στη σύσκεψη και κατέγραψε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, υπογράμμισε πως «απαιτείται να περιορίσουμε τώρα εν τη γενέσει του τη νέα έξαρση την οποία έχουμε δει στα κρούσματα του κορονοϊού, η οποία θέλω να τονίσω ότι δεν είναι κατά βάση μία εισαγόμενη έξαρση. Το λέω αυτό μετά λόγου γνώσης γιατί γνωρίζουμε τα στοιχεία. Δυστυχώς προέκυψε από κάποιες αμέλειες και από προκλητική αδιαφορία την οποία έδειξαν πολύ λίγοι στις υποδείξεις των ειδικών εντός της χώρας. Και για αυτό και θα επιμείνουμε ότι τώρα πια που καταλάβαμε αυτό το οποίο λέγαμε από την αρχή αλλά ίσως κάποιοι δεν ήθελα να το ακούνε, ότι ο κορονοϊός δεν εξαφανίστηκε, είναι ακόμα μαζί μας».

«Αποτελεί προσωπική μου δέσμευση ότι δεν θα αφήσουμε τους εργαζόμενους στον τουρισμό ειδικά τους εποχικά εργαζόμενους απροστάτευτους στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Για να μπορέσουμε με αυτό τον τρόπο να διαφυλάξουμε όσες περισσότερες θέσεις εργασίας γίνεται, να προστατεύσουμε το εισόδημα και να πάρουμε μια βαθιά ανάσα μέχρι την επόμενη τουριστική περίοδο η οποία θέλω να πιστεύω, είμαι σχεδόν σίγουρος, ότι θα είναι μια πολύ διαφορετική περίοδος από την σημερινή.

Για πρώτη φορά η Κυβέρνηση αυτή έκανε ένα ορισμό εποχικότητας για να μπορέσει να δώσει πρόσθετες οικονομικές παροχές. Είπε πολύ απλά ότι όποιος έχει το 50% του τζίρου του τους τρεις μήνες του καλοκαιριού ορίζεται ως εποχική επιχείρηση. Το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει προφανώς και για επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται πιο πολύ το χειμώνα. Κάναμε, όμως, ένα πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε αυτό το πρόβλημα με ένα τρόπο που να είναι οικονομικά συνεπής», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.

Πρόγραμμα «Γέφυρα»

«Πρόσφατα είχαμε την ευκαιρία για τους δανειολήπτες να βάλουμε σε εφαρμογή το πρόγραμμα “Γέφυρα” το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Για πρώτη φορά θεσμοθετήσαμε ένα πρόγραμμα και για τους συνεπείς δανειολήπτες για να αποτρέψουμε τη δημιουργία “κόκκινων” δανείων στο μέλλον. Ακούω το επιχείρημα το οποίο αναφέρατε ότι ίσως μπορεί να επεκταθεί και πέραν των περιπτώσεων όπου έχουμε προσημείωση την πρώτη κατοικία. Πάντως, θεωρώ εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να καλύψει συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν ως προσημείωση την πρώτη κατοικία τους και οι οποίοι είδαν αποδεδειγμένα το εισόδημά τους να μειώνεται πολύ σημαντικά ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που συνδέεται με τον κοροναϊό. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θέλω να σας ξαναπώ είναι ότι μέχρι που να περάσει αυτή η κρίση θα είμαστε σε απόλυτη εγρήγορση. Εγρήγορση και υγειονομική, αλλά και εγρήγορση οικονομική», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Ταμείο Ανάκαμψης

«Όταν κάνουμε το Ταμείο -θα μπορούμε να το κάνουμε σε ένα δύο μήνες από τώρα- θα έχουμε μία καλύτερη εικόνα της πραγματικής απώλειας του εισοδήματος, θα είμαστε έτοιμοι να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να παρέχουμε και πρόσθετα εργαλεία στήριξης σε όσους έχουν πραγματικά πληγεί από αυτή την πρωτοφανή για τα παγκόσμια δεδομένα κρίση. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο τα τελευταία 100 χρόνια και εύχομαι πραγματικά να μην βρεθούμε στη θέση να ξαναδιαχειριστούμε μία τέτοια κρίση.

Όπως ασχολούμαστε αυτή την εποχή με τα τρέχοντα ζητήματα της καθημερινότητας αφιερώνουμε τον ίδιο χρόνο να σχεδιάζουμε το μέλλον. Θα ξαναπώ ότι τα χρήματα τα οποία έχουμε εξασφαλίσει από την Ευρώπη είναι πάρα πολλά και είναι ίσως η τελευταία μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία που έχουμε να αλλάξουμε συνολικά τη χώρα, να εκσυγχρονίσουμε τις υποδομές μας, να δώσουμε ένα πράσινο και τεχνολογικό πρόσημο στην ελληνική οικονομία. Και προφανώς αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά πρωτίστως και τον κλάδο του τουρισμού σε όλες του τις εκφάνσεις. Είχαμε συζητήσει στο παρελθόν για τη δυνατότητα, παραδείγματος χάριν, να δώσουμε στα ξενοδοχεία μας πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουν να κάνουν σημαντικούς εκσυγχρονισμούς ώστε να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Τώρα θα έχουμε πολλούς περισσότερους πόρους για τέτοιου είδους δράσεις […] Και είναι ίσως μια ευκαιρία -το συζητάμε και κεντρικά με τον ΣΕΤΕ- ξενοδοχεία τα οποία ήθελαν να προβούν σε μεγάλες επισκευές να το κάνουν τώρα που ούτως ή αλλιώς η ζήτηση είναι μειωμένη. Και ταυτόχρονα εμείς θα έρθουμε με κάποιο τρόπο να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους οι οποίοι προφανώς δεν μπορούν να εργάζονται σε ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι κλειστό και επισκευάζεται», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Στη σύσκεψη με τους θεσμικούς φορείς του τουρισμού συμμετείχαν ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο Υφυπουργός Τουρισμού Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφέρεια Δωδεκανήσου, Μάνος Κόνσολας, οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφέρεια Δωδεκανήσου, Υψηλάντης Βασίλειος, Ιατρίδη Μίκα, Παππάς Ιωάννης, καθώς και ο Δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης.