Κοινωνία

Κυκλοφοριακό κομφούζιο: γέμισε ασβέστη η λεωφόρος Κηφισού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ασβέστης έπεσε στο οδόστρωμα, από φορτηγό, στο ύψος της Λένορμαν.

Αυξημένη κίνηση επικρατεί από το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω ασβέστη που έπεσε στο οδόστρωμα, από φορτηγό, στο ύψος της Λένορμαν.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία που καθαρίζουν τον δρόμο, ωστόσο, σύμφωνα με την Τροχαία, από το μποτιλιάρισμα που δημιουργήθηκε τα οχήματα εξακολουθούν να κινούνται με δυσχέρεια.

Οι ουρές χιλιομέτρων που έχουν σχηματίσει τα αυτοκίνητα ξεκινούν από το ύψος της Αττικής Οδού, έως και την Λένορμαν.