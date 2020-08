Κοινωνία

Απάτη σε βάρος ηλικιωμένων από δήθεν λογιστή

Πώς προσέγγιζε τα θύματά του ο 40χρονος που έπεσε στα χέρια της αστυνομίας. Ο τρόπος δράσης του.

Ένας 40χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους παριστάνοντας τον λογιστή, αποσπώντας τους χρήματα με το πρόσχημα επιστροφών που δήθεν είχαν τα παιδιά τους από την εφορία, συνελήφθη προχθές, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στις Αχαρνές Αττικής, μετά από αστυνομική επιχείρηση της του Τμήματος Ασφάλειας Συντάγματος, με τη συνεργασία της ΟΠΚΕ της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Σε βάρος του 40χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, με βάση στοιχεία που προέκυψαν ύστερα από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Συντάγματος, για απάτες που φέρεται ότι διέπραττε σε βάρος ηλικιωμένων τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ο δράστης συνέλεγε πληροφορίες τόσο για τα υποψήφια θύματα που επέλεγε όσο και για τα συγγενικά τους πρόσωπα και αφού τα προσέγγιζε, προσποιούμενος τον λογιστή, τους παρουσίαζε ψευδή στοιχεία, ότι δήθεν τα οικεία τους πρόσωπα δικαιούνται επιστροφής μεγάλου χρηματικού ποσού από την εφορία, όμως η είσπραξή του προϋπέθετε την καταβολή χρηματικού ποσού από τους ίδιους για υποτιθέμενη έκδοση παραβόλων.

Για να τους πείσει, μάλιστα, την ώρα που ήταν μαζί μιλούσε στο τηλέφωνο με κάποιον άγνωστο συνεργό του, ο οποίος προσποιείτο τον δικαιούχο της επιστροφής χρημάτων, καταφέρνοντας έτσι να τους εξαπατήσει. Στη συνέχεια, τους αποσπούσε χρήματα ή κοσμήματα, ενώ πολλές φορές τους πήγαινε με το αυτοκίνητό του σε τράπεζες για να σηκώσουν τα ποσά, χωρίς ο ίδιος να μπαίνει μέσα μαζί τους για να μην τον καταγράψουν οι κάμερες. Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα εξακριβώθηκε ότι ο κατηγορούμενος έχει διαπράξει τουλάχιστον 15 απάτες, έχοντας αποκομίσει χρηματικό ποσό άνω των 133.310 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένα πιστόλι με γεμιστήρα, μονόκαννο πυροβόλο όπλο, μονόκαννη κυνηγετική καραμπίνα με 235 φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των 5.505 ευρώ, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και ένα ταξί. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στους αρμόδιους εισαγγελείς.