Επιστρέφει με ντέρμπι το Champions League

Πολλά ειδικά στοιχήματα και επιβραβεύσεις παικτών στα πρακτορεία ΟΠΑΠ.

Τη σκυτάλη από το Europa League παίρνει το Champions League. Σήμερα και αύριο θα διεξαχθούν τα τέσσερα παιχνίδια που απομένουν για να ολοκληρωθεί η φάση των «16». Όλα τα ματς θα ξεκινήσουν στις 22:00.

Το ντέρμπι Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ Μαδρίτης ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα. Η Μάντσεστερ Σίτι κέρδισε με 1-2 στη Μαδρίτη και η Ρεάλ θα προσπαθήσει να κάνει την ανατροπή.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δεύτερη σημερινή αναμέτρηση, ανάμεσα στη Γιουβέντους και τη Λυών. Στο πρώτο ματς η Λυών πήρε τη νίκη με 1-0.

Αύριο θα διεξαχθούν τα παιχνίδια Μπαρτσελόνα-Νάπολι και Μπάγερν-Τσέλσι. Ανοιχτούς λογαριασμούς έχουν αφήσει η Μπαρτσελόνα και η Νάπολι μετά την ισοπαλία με 1-1 που έφεραν στην πρώτη αναμέτρησή τους επί ιταλικού εδάφους. Η Μπάγερν κέρδισε με 0-3 την Τσέλσι στην Αγγλία και λογικά έχει εξασφαλίσει την πρόκριση.

Πάνω από 200 επιλογές σε κάθε αγώνα

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 200 επιλογές για κάθε αγώνα του Champions League.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στην πρόκριση, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, το πέναλτι, το αυτογκόλ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τον νικητή των κόρνερ, το πρώτο και το τελευταίο γκολ, την πρώτη κάρτα, την κόκκινη κάρτα, τη διαφορά νίκης, τον παίκτη που θα δεχτεί κάρτα, τον σκόρερ οποιουδήποτε γκολ, τον πρώτο και τον τελευταίο σκόρερ.

