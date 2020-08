Οικονομία

ΗΠΑ: ταξιδιωτική οδηγία για την Ελλάδα λόγω κορονοϊού

Η αρμόδια αρχή συστήνει την αποφυγή ταξιδιών προς την Ελλάδα εάν αυτά δεν είναι αναγκαία, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων.

Ταξιδιωτική οδηγία για την Ελλάδα, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες, εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, παραπέμποντας και στις σχετικές κατευθύνσεις των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC).

Ειδικότερα, το CDC συστήνει την αποφυγή ταξιδιών προς την Ελλάδα εάν αυτά δεν είναι αναγκαία, δεν αφορούν δηλαδή την παροχή ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας ή επείγοντα οικογενειακά περιστατικά.

Μάλιστα, το CDC καλεί τους ταξιδιώτες που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου να αναβάλλουν ακόμη και τα ταξίδια που κρίνονται απαραίτητα. Όπως εξηγεί, ο κίνδυνος για να προσβληθεί κάποιος από COVID-19 στην Ελλάδα είναι υψηλός και εάν κάποιος νοσήσει και χρειαστεί ιατρική βοήθεια, οι πόροι ενδέχεται να είναι περιορισμένοι.

Όσοι πάντως πρόκειται να ταξιδέψουν, καλούνται να ενημερωθούν μέσω του υπουργείου Εξωτερικών ή του υπουργείου Υγείας στην Ελλάδα αλλά και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στην είσοδό τους στη χώρα και τους περιορισμούς που ενδέχεται να υπάρχουν για όσους φτάνουν στην Ελλάδα, όπως τα υποχρεωτικά τεστ ή η επιβολή καραντίνας.

Το CDC διευκρινίζει επίσης ότι εάν κάποιος βγει θετικός στο τεστ ενδέχεται να μην του επιτραπεί να επιστρέψει στις ΗΠΑ έως ότου αναρρώσει πλήρως από την ασθένεια. Επίσης, εάν κάποιος έρθει σε επαφή με κάποιον που είχε νοσήσει από Covid-19 ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό, ίσως να κληθεί να μπει σε καραντίνα ή να μην του επιτραπεί να επιστρέψει για διάστημα 14 ημερών από την επαφή του με τον ασθενή.

Τέλος, το CDC ενημερώνει τους ταξιδιώτες ότι θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποβολής σε τεστ πριν από το ταξίδι τους.