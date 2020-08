Πολιτική

Στεφανής: Οι Έλληνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στόχος μας είναι η ευημερία και η πρόοδος της πατρίδας και οι Ένοπλες Δυνάμεις παρέχουν την ισχυρή βάση για αυτό, τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Την τελευταία περίοδο έγιναν μέσα σε ελάχιστους μήνες πράγματα ετών. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για το τι έχει γίνει. Με σωστή οργάνωση, βασιζόμενοι πάνω στο διεθνές δίκαιο, υλοποιούμε το όραμα του κ. πρωθυπουργού». Αυτά, μεταξύ άλλων, τόνισε σήμερα από το Δημαρχείο Τρικάλων ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, μετά το τέλος της συνάντησης με τον Δήμαρχο Τρικκαίων και Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου

Μάλιστα ο υφυπουργός προσέθεσε και τα εξής: «Από την πλευρά μου και ως υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, θα ήθελα να πω ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εκείνες που παρέχουν τη στέρεη βάση, έτσι ώστε όλο το πλαίσιο και το σχέδιο για την πατρίδα μας να ολοκληρωθεί. Στόχος μας είναι η ευημερία και η πρόοδος της πατρίδας και οι Ένοπλες Δυνάμεις παρέχουν την ισχυρή βάση για αυτό. Οι Έλληνες πολίτες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εκπαιδευμένες, εξοπλισμένες και γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν».

Όπως τόνισε ο κ. Παπαστεργίου, η συνάντηση αφορούσε σε εκκρεμή ζητήματα αλλά και κάποια άλλα ζητήματα, τα οποία, όπως εξήγησε, βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο ως προς την επίλυσή τους. Οι κ. Παπαστεργίου και Στεφανής αντήλλαξαν συμβολικά δώρα, ενώ ακολούθησε ενημέρωση του κ. Στεφανή για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος και για το στρατόπεδο «Πούλιου», με αυτοψία του, παρόντος και του γενικού γραμματέα του Δήμου, Θωμά Παπασίκα.