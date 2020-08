Οικονομία

Εργάνη: αύξηση της μισθωτής απασχόλησης τον Ιούλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θετικό ισοζύγιο προσλήψεων/αποχωρήσεων κατά 67.911 θέσεις εργασίας. Τι δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», κατά το μήνα Ιούλιο 2020 καταγράφεται αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων/αποχωρήσεων κατά 67.911 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Ιουλίου 2020, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 306.808, ενώ οι αποχωρήσεις σε 238.897. Από τις 238.897 συνολικά αποχωρήσεις, οι 87.824 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 151.073 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Ιούλιος 2020 και Ιούλιος 2019, προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 82.602 περισσότερων θέσεων εργασίας για τον Ιούλιο 2020 (θετικό ισοζύγιο 67.911 θέσεων εργασίας) έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-14.691) τον Ιούλιο του 2019, αποτελώντας την υψηλότερη καταγεγραμμένη θετική επίδοση ισοζυγίου μηνός Ιουλίου από το 2001, μέχρι σήμερα.

«Το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης σε περιβάλλον πανδημίας λόγω του COVID-19 για τον μήνα Ιούλιο 2020, αποτυπώνει ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα, συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες, λόγω του ετεροχρονισμένου "ανοίγματος" του τουρισμού.

Σε κάθε περίπτωση είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των επόμενων μηνών και τις επιπτώσεις της πανδημίας και της ύφεσης στην αγορά εργασίας. Συνολικά η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας, θα συνεχίσει με στοχευμένες πολιτικές, ενέργειες και δράσεις, με υπευθυνότητα και χωρίς εφησυχασμό να υποστηρίζει την διατήρηση θέσεων εργασίας, έχοντας στο επίκεντρο την υγεία και την προστασία των εργαζομένων», δήλωσε σχολιάζοντας ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.