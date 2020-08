Οικονομία

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Αίτημα για νέα ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις

Στόχος, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, να δοθεί μία ανάσα ρευστότητας στις επιχειρήσεις και να επανέλθει η αγορά σε συνθήκες ισορροπίας.

Αίτημα για νέα ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, έθεσε σήμερα ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας με στόχο, όπως αναφέρει, να επανέλθει η αγορά σε συνθήκες ισορροπίας, να δοθεί μια ανάσα ρευστότητας στις επιχειρήσεις και να αρχίσει να εισρέει ζεστό χρήμα στα δημόσια ταμεία.

Συγκεκριμένα, προτείνει στη ρύθμιση αυτή να ενταχθούν οφειλές που για διάφορους λόγους δεν είχαν ρυθμιστεί στο παρελθόν, εκείνες που λόγω προσωρινής αδυναμίας και στη συνέχεια λόγω της κρίσης της COVID-19, έχουν ήδη απωλεσθεί, αλλά και την επαναρύθμιση σε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων όσων επιχειρήσεων είναι ήδη ενταγμένες στο ισχύον καθεστώς ρύθμισης και δεν έχουν τώρα πλέον τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τη μηνιαία καταβολή που είχαν αποδεχθεί.

Ζητά επίσης να παραμείνει ενεργή η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων για τις τρέχουσες οφειλές που θα δημιουργηθούν μετά την επανένταξη στην επαναρύθμιση των 120 δόσεων, προκειμένου να τακτοποιούνται οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που δεν θα μπορούν να εξοφληθούν εντός των νόμιμων προθεσμιών, από το φθινόπωρο και μετά.