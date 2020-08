Παράξενα

Αλόννησος: Υποβρύχια πρόταση γάμου (βίντεο)

Viral έγινε το βίντεο με την ξεχωριστή πρόταση γάμου, που φυσικά δεν θα μπορούσε να αρνηθεί η μέλλουσα νύφη.

Στον ...έβδομο ουρανό “πέταξε” η Αφροδίτη Γαρυφάλλου κι ας ήταν περίπου επτά μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, όταν ο αγαπημένος της, την άφησε κυριολεκτικά άφωνη κάνοντάς της πρόταση γάμου στον βυθό της Αλοννήσου! Ο μέλλων γαμπρός γονάτισε στην άμμο του βυθού και της πρόσφερε το δαχτυλίδι μέσα σε ειδικό αδιάβροχο περιτύλιγμα κι εκείνη, δίχως δεύτερη σκέψη, είπε το μεγάλο “ναι”.

Μιλώντας στον “Πρακτορείο 104,9 FM”, η Αφροδίτη περιέγραψε τη στιγμή της υποβρύχιας πρότασης γάμου που έγινε με φόντο ...όχι τα αστέρια του ουρανού, αλλά τα όστρακα του βυθού! «Ήρθαμε από τον Βόλο για ένα Σαββατοκύριακο στην Αλόννησο, καθώς λατρεύουμε κάθε σημείο του νησιού. Σε συνδυασμό με τα εγκαίνια του υποβρύχιου μουσείου, κανόνισε ο Βαγγέλης να κάνουμε μια αναγνωριστική κατάδυση, η οποία τελικά ήταν διαφορετική όπως αποδείχτηκε, αφού είχε στο μυαλό του την πρόταση! Τα είχε κανονίσει όλα με την εκπαιδεύτρια», δηλώνει με ενθουσιασμό η Αφροδίτη Γαρυφάλλου.

«Μετά από δύο υπέροχα χρόνια, θέλεις να με παντρευτείς;» έγραφε η κάρτα που της έδειξε ο μέλλων σύζυγός της, για να “εισπράξει” το καταφατικό της νεύμα. Το στιγμιότυπο κατέγραψε μια κάμερα βυθού και όπως ήταν φυσικό κατέκλυσε τα κοινωνικά δίκτυα. «Μας είχε δείξει η εκπαιδεύτρια κάποια νοήματα για να μπορούμε να κάνουμε απαραίτητες συνεννοήσεις όταν βρισκόμαστε κάτω από το νερό, στην περίπτωση που θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Οπότε ήξερα ποιο νόημα σημαίνει “ναι” και το έκανα», εξηγεί στο “Πρακτορείο FM” η Αφροδίτη Γαρυφάλλου.

Όπως λέει, δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ την υποβρύχια έκπληξη -πρόταση γάμου, ενώ σημειώνει πως ο στόχος του αγαπημένου της Βαγγέλη να κάνει κάτι ξεχωριστό για μια στιγμή που είναι έτσι κι αλλιώς ξεχωριστή, ήταν απολύτως επιτυχημένος!

Ο γάμος του ζευγαριού ορίστηκε για το επόμενο καλοκαίρι και θα γίνει ...στη στεριά, αφού το μεγάλο γλέντι που σχεδιάζουν δεν είναι εύκολο να γίνει υποβρυχίως και με όλους τους καλεσμένους να φορούν στολές κατάδυσης.

Ο γαμπρός είχε κάνει εδώ και καιρό την προετοιμασία του και αφού ήρθε σε επικοινωνία με τη δημοτική αρχή, εξασφάλισε την απαραίτητη άδεια να μπουν στο πρώτο υποβρύχιο μουσείο, που δίνει σε κάθε επισκέπτη την ευκαιρία να έρθει σ' επαφή όχι μόνο με το μοναδικό ναυάγιο που «κρύβει» στα σπλάχνα του αλλά και με ολόκληρο τον πλούτο και την ωραιότητα του ελληνικού βυθού.

Το πρώτο υποβρύχιο μουσείο στην Ελλάδα άνοιξε τις υποθαλάσσιες πύλες του το περασμένο Σάββατο, ανοιχτά της Αλοννήσου, στις ακτές της νήσου Περιστέρας και είναι πλέον ο αρχαιότερος επισκέψιμος ενάλιος αρχαιολογικός χώρος, με το περίφημο ναυάγιο που ανάγεται στον 5ο π.Χ. αιώνα.