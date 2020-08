Κοινωνία

Έρευνα της Εισαγγελίας για τα fake news σχετικά με τον κορονοϊό

Τα επίμαχα δημοσιεύματα είχαν διαβιβαστεί από το τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ύστερα από εντολή Χρυσοχοΐδη.

Στο “μικροσκόπιο” της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών μπαίνουν δημοσιεύματα και αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που κάνουν λόγο για θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τον κορονοϊό και καλούν τον κόσμο να μην τηρεί τα μέτρα προστασίας που έχει ορίσει η Κυβέρνηση.

Τα επίμαχα δημοσιεύματα είχαν διαβιβαστεί πριν από λίγες ημέρες στην Εισαγγελία από το τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μετά από εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Την προκαταρκτική εξέταση διενεργεί ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, Νικόλαος Στεφανάτος.