Αθλητικά

Οπαδική συμπλοκή, μαχαιρώματα και συλλήψεις

Τον ξυλοκόπησαν και τον μαχαίρωσαν για λόγους οπαδικής βίας

Σε πέντε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στον Πύργο της Ηλείας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο κέντρο της πόλης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλληφθέντες συμμετείχαν σε ομάδα ατόμων, τα οποία σήμερα τα ξημερώματα επιτέθηκαν για λόγους οπαδικής βίας σε άνδρα, απειλώντας τον και χτυπώντας τον στο πρόσωπο και στο κεφάλι, ενώ παράλληλα με τη χρήση μαχαιριού τον τραυμάτισαν στα πλευρά.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στον τόπο του περιστατικού, αλλά και στον ένα συλληφθέντα, βρήκαν δύο μαχαίρια.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παράβασης του νόμου περί αθλητισμού, επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβασης του νόμου για τα όπλα.