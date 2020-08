Υγεία - Περιβάλλον

Έδωσε ζωή με τον θάνατό του

Η οικογένειά του βρήκε το ψυχικό σθένος να χαρίσει το μεγαλύτερο δώρο σε ασθενείς που έχρηζαν μεταμόσχευσης.

Στη δωρεά οργάνων, προχώρησε σήμερα το πρωί, η οικογένεια ασθενούς νοσηλευομένου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος «… η οικογένεια του εκλιπόντος, παρά τη φόρτιση και τη θλίψη, ανταποκρίθηκε στην έκκληση των ιατρών της ΜΕΘ και προσέφερε δώρα ζωής σε πάσχοντες συναινώντας στην πραγματοποίηση της δωρεάς… Ευχή όλων είναι το παράδειγμά τους που βασίζεται στην ανιδιοτέλεια, τον ανθρωπισμό και την αγάπη για τον πάσχοντα συνάνθρωπο να ακολουθηθεί και από άλλους συνανθρώπους μας».

Τέλος η διοίκηση του ΠΓΝΑ, «συγχαίρει όλους τους ιατρούς και νοσηλευτές για την καθοριστική συμβολή τους στην επιτυχή έκβαση της δωρεάς».