Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εφιάλτης δίχως τέλος στις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ΗΠΑ είναι η πρώτη χώρα με τα περισσότερα παγκοσμίως. Σε εννέα ημέρες, οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 10.000.

Οι νεκροί από την πανδημία του νέου κορονοϊού στις ΗΠΑ ξεπέρασαν σήμερα τους 160.000, είναι δηλαδή το ένα τέταρτο όσων έχουν καταγραφεί αθροιστικά σε όλον τον κόσμο, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters.

Οι ΗΠΑ, η χώρα με τα περισσότερα κρούσματα παγκοσμίως, μετρά 160.003 νεκρούς και 4,91 εκατομμύρια μολύνσεις. Οι θάνατοι αυξάνονται σε 23 Πολιτείες και τα κρούσματα σε 20, με βάση την ανάλυση δεδομένων των δύο τελευταίων εβδομάδων, σε σύγκριση με τα δεδομένα του αμέσως προηγούμενου δεκαπενθημέρου.

Μέσα σε εννέα ημέρες, οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 10.000. Τα περισσότερα θύματα προέρχονται από την Καλιφόρνια, τη Φλόριντα και το Τέξας, μολονότι οι μολύνσεις σε αυτές τις Πολιτείες φαίνεται ότι είναι σε καθοδική τροχιά.

Η συντονίστρια της ομάδας αντιμετώπισης της Covid-19 στον Λευκό Οίκο, Δρ Ντέμπορα Μπερξ, προειδοποίησε ότι η Βοστόνη, το Σικάγο, το Ντιτρόιτ και η Ουάσινγκτον μπορεί να παρουσιάσουν συρροές κρουσμάτων καθώς αυξάνεται το ποσοστό των τεστ που βγαίνουν θετικά σε αυτές τις πόλεις.

Την ίδια ώρα, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, σωματεία εκπαιδευτικών, γονείς και μαθητές διαφωνούν για το πώς θα ξαναλειτουργήσουν με ασφάλεια τα σχολεία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει τις Πολιτείες να ανοίξουν κανονικά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα υποστηρίζοντας ότι ο ιός «θα φύγει, όπως φεύγουν τα πράγματα», όμως οι υγειονομικές υπηρεσίες προειδοποιούν τις τοπικές αρχές όπου υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων να είναι σε επιφυλακή.

Την Πέμπτη, το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον προέβλεψε ότι μέχρι την 1η Δεκεμβρίου ενδέχεται να έχουν πεθάνει από την Covid-19 έως και 300.000 Αμερικανοί, όμως υποστηρίζει ότι θα μπορούσαν να σωθούν 70.000 ζωές αν όλοι φορούν σχολαστικά προστατευτική μάσκα.