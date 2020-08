Κόσμος

Επιβατικό αεροσκάφος “κόπηκε στα δύο” κατά την προσγείωση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκροί και τραυματίες από το τρομακτικό δυστύχημα στην Ινδία.

Προσγείωση θρίλερ για τους 191 επιβαίνοντες αεροσκάφους της εταιρείας Air India Express στην Κεράλα της Ινδίας.

Το αεροσκάφος, που προερχόταν από το Ντουμπάι, βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης, εν μέσω κακοκαιρίας, και κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν σκηνές τρόμου και πανικού.

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών Αρχών, 15 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/aX90CYve90 — ANI (@ANI) August 7, 2020