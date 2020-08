Life

Σοβαρό ατύχημα με σκάφος για την Έρρικα Πρεζεράκου

Δύσκολες ώρες για την Ολυμπιονίκη Έρρικα Πρεζεράκου, η οποία υπέστη ένα σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια των διακοπών της.

Σοβαρό ατύχημα στη διάρκεια των διακοπών της υπέστη η ολυμπιονίκης Έρρικα Πρεζεράκου, όταν έπεσε στη θάλασσα από φουσκωτό σκάφος ανοιχτά της Κύθνου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στα δάχτυλα του δεξιού της χεριού από την προπέλα του ταχύπλοου.

Η πρώην πρωταθλήτρια στο άλμα επί κοντώ, άμεσα μεταφέρθηκε με όχημα του ΕΚΑΒ στο περιφερειακό ιατρείο Κύθνου, ενώ κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας και σύμφωνα με πληροφορίες χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ.