Κορονοϊός - Ρωσία: Οι νεκροί τον Ιούνιο είναι περισσότεροι

Ο πραγματικός αριθμός των νεκρών στην Ρωσία τον Ιούνιο είναι μεγαλύτερος από αυτόν που ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Τα επίσημα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η ρωσική στατιστική υπηρεσία (Rosstat) αναφέρουν ότι τουλάχιστον 5.448 άνθρωποι πέθαναν από την Covid-19 τον μήνα Ιούνιο, δηλαδή χίλιοι περισσότεροι απ’ όσους ανακοίνωναν μέχρι τώρα οι αρχές.

Η Ρωσία επικρίνεται εδώ και μήνες για τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώνει, τα οποία είναι πολύ χαμηλότερα σε σύγκριση με εκείνα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι το γεγονός αυτό οφείλεται την πολιτική των μαζικών τεστ και των αυστηρών μέτρων που έλαβε η χώρα από την αρχή της πανδημίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωναν καθημερινά οι αρχές, 4.499 άνθρωποι πέθαναν από τον νέο κορονοϊό από τις 2 Ιουνίου μέχρι την 1η Ιουλίου. Ωστόσο, η Rosstat σήμερα ανακοίνωσε έναν κατά πολύ μεγαλύτερο αριθμό θανάτων, για την ίδια περίοδο: 5.448 άνθρωποι, για τους οποίους «κύρια αιτία θανάτου» θεωρείται ο νέος κορονοϊός. Επίσης, 4.880 άνθρωποι που μολύνθηκαν από τον SARS-CoV-2, πέθαναν «από άλλες ασθένειες» αλλά για τους 1.399 από αυτούς ο ιός ήταν ο «καταλύτης» που οδήγησε στον θάνατό τους, σύμφωνα πάντα με τη Rosstat.

Η στατιστική υπηρεσία ανέφερε ότι ο συνολικός αριθμός των θανάτων στη Ρωσία (από όλες τις αιτίες) ανήλθε τον Ιούνιο σε 162.758, ήταν δηλαδή 25.521 περισσότεροι σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Η Ρωσία, στον επίσημο απολογισμό των νεκρών από Covid-19, περιλαμβάνει μόνο εκείνους τους ανθρώπους για τους οποίους ο κορονοϊός ήταν η βασική αιτία θανάτου και αυτό έχει εξακριβωθεί από νεκροψία-νεκροτομή. Άλλες χώρες περιλαμβάνουν όλους τους θανάτους ανθρώπων που είχαν βρεθεί θετικοί στον νέο κορονοϊό. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, στη Ρωσία έχουν καταγραφεί 877.135 μολύνσεις και 14.725 θάνατοι.