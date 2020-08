Οικονομία

Μείωση προκαταβολής φόρου: Πώς θα γίνει, ποιοι δικαιούνται έκπτωση

Στο myTAXISnet η ενημέρωση των επιχειρήσεων για μείωση του συντελεστή της προκαταβολής φόρου.

Τη Δευτέρα αναμένεται να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις μέσω προσωποποιημένου μηνύματος στο myTAXISnet για τη μείωση του συντελεστή της προκαταβολής φόρου που δικσιούνται, ενώ παράλληλα θα αναρτηθούν στο ΤΑΧΙS οι νέοι μειωμένοι συντελεστές. Αυτο ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, ενώ ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέγραψε σήμερα την απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4714/2020 για τη μείωση της προκαταβολής φόρου στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος του έτους 2019.

Σύμφωνα με την απόφαση οι επιχειρήσεις (ατομικές και νομικά πρόσωπα) που δικαιούνται μείωση της προκαταβολής και έχουν υποβάλει ήδη φορολογική δήλωση εισοδήματος για το έτος 2019, μπορούν άμεσα να επωφεληθούν από τη μείωση της προκαταβολής, υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση μέχρι και την 30/12/2020.

Προκειμένου να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι του μέτρου, η ΑΑΔΕ θα αποστείλει στη θυρίδα τους στο myTAXISnet προσωποποιημένο μήνυμα σχετικά με τη μείωση του συντελεστή προκαταβολής φόρου που δικαιούνται.

Επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος, θα μπορούν να την υποβάλουν απευθείας με το μειωμένο συντελεστή προκαταβολής φόρου.

Η ενημέρωση του συστήματος myTAXISnet με τους νέους μειωμένους συντελεστές προκαταβολής φόρου αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10/8 ενώ θα υπάρξει και ειδική ανακοίνωση από την ΑΑΔΕ. Την ίδια ημέρα θα αποσταλούν και τα σχετικά ενημερωτικά μηνύματα προς τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει ήδη δήλωση φόρου εισοδήματος.

Σε δήλωση του, ο κ.Απόστολος Βεσυρόπουλος αναφέρει: «Η κυβέρνηση, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για τις επιχειρήσεις, προχωρά σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για την έμμεση ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, επιβεβαιώνοντας ότι συνεχίζει να κινείται στην κατεύθυνση των φορολογικών ελαφρύνσεων. Μηδενίζουμε την προκαταβολή φόρου για τις εποχικές επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν πάνω από το 50% του ετήσιου τζίρου τους το τρίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου - Σεπτεμβρίου του 2019, ένα μέτρο που στοχεύει στην ανακούφιση κυρίως των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Παράλληλα, θα ισχύσουν κλιμακωτές μειώσεις της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του τζίρου τους. Το ποσοστό της μείωσης κυμαίνεται από το 30% έως το 70% και φτάνει ακόμα και στο μηδενισμό της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις που το ποσοστό μείωσης του τζίρου τους υπερβαίνει το 35%».