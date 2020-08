Κοινωνία

Μοναχός προσπάθησε να “πετάξει” με όπλο στη βαλίτσα του

Αίσθηση προκαλεί η είδηση σύλληψης του μοναχού σε αεροδρόμιο της Κρήτης

Έναν μοναχό συνέλαβαν οι αρχές στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται αστυνομική πηγή, ο μοναχός συνελήφθη επειδή κατά τον έλεγχο των αποσκευών του βρέθηκε ένα όπλο τύπου στυλό και τρεις σφαίρες.

Οι αστυνομικοί του φόρεσαν χειροπέδες και ο μοναχός, κατά πληροφορίες δήλωσε ότι είναι στον Άγιο Όρος, οδηγείται ενώπιον του Εισαγγελέα.

Μάλιστα, πληροφορίες θέλουν οι συλλήψεις να είναι δύο. Συνελήφθη δηλαδή άλλος ένας μοναχός ο οποίος θα ταξίδευε μαζί με τον μοναχό που συνελήφθη.

