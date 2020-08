Αθλητικά

Κορονοϊός: Θετικός βρέθηκε ο Δημήτρης Ιτούδης

Η επίσημη ανακοίνωση της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και οι πληροφορίες για τα τεστ που έγιναν στη σύζυγο και στην κόρη του Έλληνα προπονητή.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο Δημήτρης Ιτούδης, όπως ανακοίνωσε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Παράλληλα, η ρωσική ομάδα γνωστοποίησε ότι η σύζυγος και η κόρη του Έλληνα τεχνικού ήταν αρνητικές στο τεστ για την COVID-19.

Ο 49χρονος θα απουσιάσει από το πρώτο μέρος της προετοιμασίας της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

«Ο προπονητής της ομάδας μας διαγνώστηκε θετικός στην COVID-19 σήμερα. Τα τεστ στη γυναίκα και την κόρη του είναι αρνητικά.

Ευχόμαστε στον Δημήτρη να αναρρώσει σύντομα και να επιστρέψει στην προετοιμασία με την ομάδα, ευχόμαστε καλή υγεία στην οικογένειά του! Ο Δημήτρης Ιτούδης θα παραμείνει σε καραντίνα στην Αθήνα, δεν χρειάζεται να νοσηλευτεί σε κάποιο νοσοκομείο», ήταν η ενημέρωση της ΤΣΣΚΑ Μόσχας μέσω των social media.