Κοινωνία

Ληστής πυροβόλησε ιδιοκτήτη καταστήματος

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ο άτυχος καταστηματάρχης. Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

(φωτογραφία αρχείου)

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στις Αχαρνές.

Ο δράστης, που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μπήκε στο κατάστημα και απαίτησε από τον ιδιοκτήτη να του δώσει τις εισπράξεις.

Εκείνος αντιστάθηκε και τότε, ο ληστής τον πυροβόλησε στο πόδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καταστηματάρχης διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ο δράστης αναζητείται από την Αστυνομία.