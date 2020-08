Υγεία - Περιβάλλον

Ασταμάτητος ο κορονοϊός στην Ιταλία

Συνεχίζεται η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ιταλία. Νέα μέτρα κοινωνικής και οικονομικής στήριξης.

Συνεχίζεται η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ιταλία. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 552 νέοι θετικοί στον ιό και 3 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Κατά τη χθεσινή ημέρα, τα νέα κρούσματα ήταν 402 και οι νεκροί 6. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των ιταλικών αρχών, σε όλες τις 21 περιφέρειες της χώρας σήμερα προέκυψαν θετικοί στην Covid-19.

Την ίδια ώρα, το νοσοκομείο λοιμωδών νόσων Σπαλαντσάνι της Ρώμης ανακοίνωσε ότι από τις 24 Αυγούστου θα ξεκινήσει την πειραματική φάση στον άνθρωπο εμβολίου για τον κορονοϊό το οποίο είναι αποτέλεσμα των ερευνών Iταλών επιστημόνων.

Σήμερα το βράδυ, δε, το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Κόντε αναμένεται να εγκρίνει νέα μέτρα προς στήριξη των πολιτών που υπέστησαν σοβαρές οικονομικές συνέπειες από την πανδημία.

Στις κύριες αποφάσεις, όπως διέρρευσε, θα συμπεριλαμβάνονται διακόσια επιπλέον εκατομμύρια ευρώ για την αρωγή των ιταλικών δήμων, τετρακόσια ευρώ άπαξ για τις οικογένειες που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, ενώ οι επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα που θα προσλαμβάνουν εργαζόμενους, για τους πρώτους τρεις μήνες δεν θα πρέπει να αναλαμβάνουν το κόστος της καταβολής ενσήμων.