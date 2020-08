Πολιτική

Δένδιας: Η συμφωνία με την Αίγυπτο κατοχυρώνει πλήρως τα εθνικά συμφέροντα

Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να συζητήσει με την Τουρκία, αλλά όχι υπό το κράτος απειλών και εκβιασμών.

Δίκαιη και υπόδειγμα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία κατοχυρώνει πλήρως τα εθνικά συμφέροντα, χαρακτήρισε τη συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο ο Yπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι δεν είναι μια συμφωνία η οποία στρέφεται κατά κάποιου άλλου.

Γνωστοποίησε ότι, αμέσως μετά την επιστροφή του από το Κάιρο, η Ελλάδα απέστειλε το κείμενο της συμφωνίας και τους χάρτες της συμφωνίας προς όλες τις χώρες της ΕΕ, και βεβαίως και στη γερμανική προεδρία.

Αναδεικνύοντας τη σημασία της συμφωνίας αυτής, ο κ. Δένδιας είπε πως εξυπηρετεί τα ελληνικά συμφέροντα και είναι στα όρια που εμείς θα θέλαμε, μέχρι τον 27,59 παράλληλο. Ανέφερε ότι δεν περιελήφθησαν όχι μόνο οι ακτές του Καστελλόριζου αλλά ολόκληρου του συμπλέγματος, και της Στρογγύλης και της Μεγίστης και ένα τμήμα των ακτών της Ρόδου, γιατί αυτές θα χρησιμοποιηθούν σε επόμενη οριοθέτηση και με την Αίγυπτο και με την Κύπρο και αν το θελήσει σε κάποιο μακρινό ορίζοντα, και με την Τουρκία. Όπως επίσης, ανέφερε, αυτό αφορά και ένα μεγάλο κομμάτι των ακτών της Κρήτης. Δεν είναι ότι έμεινε κάτι απέξω και εγκαταλείφθηκε, ξεκαθάρισε και τόνισε πως ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της συμφωνίας είναι ότι για τη σύναψή της χρησιμοποιήθηκε μόνο πολύ μικρό κομμάτι των ακτών της Κρήτης, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ακτών της Κρήτης είναι εκτός αυτής της συμφωνίας και θα χρησιμοποιηθεί για μελλοντική οριοθέτηση με τη Λιβύη είτε ίσως και ένα μικρό κομμάτι με την Αίγυπτο, όταν η Λιβύη αποκτήσει μια ισχυρή κυβέρνηση, η οποία να εκπροσωπεί τον λαό και την κοινωνία της Λιβύης.

Στον αντίποδα ανέφερε το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο, επαναλαμβάνοντας ότι είναι ένα ανυπόστατο νομικό έγγραφο το οποίο δεν εδράζεται πουθενά και δεν έχει καμία σχέση με το Διεθνές Δίκαιο, παρατηρώντας ότι δεν το αναγνωρίζει ως υπαρκτό καμία χώρα του κόσμου, εκτός της Τουρκίας.

Ερωτηθείς για τις σημερινές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τις οποίες προανήγγειλε γεωτρήσεις, ο κ. Δένδιας είπε πως δεν βοηθούν και σημείωσε ότι χρειάζεται χρόνος για να αντιληφθεί κανείς μια πραγματικότητα και για να κάνει μια στροφή αν θελήσει να την κάνει.

Εκφράζοντας τη θέση της Ελλάδας, ανέφερε πως πάντα η ελληνική κυβέρνηση θέλει φιλικές σχέσεις με όλες τις χώρες, αλλά και με την Τουρκία. Συνεχίζοντας επεσήμανε πως το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας είναι σαφές και πως οι θαλάσσιες ζώνες οριοθετούνται με πραγματικές συμφωνίες, και εξέφρασε την ευχή η Τουρκία να το αντιληφθεί και να συνεργαστεί με όλες τις χώρες της περιοχής, και με την Ελλάδα και με την Κύπρο, προς αυτή την κατεύθυνση.

Όσον αφορά στην επανεκκίνηση του διαλόγου με την Τουρκία, ο κ. Δένδιας ανέφερε με σαφήνεια πως η Ελλάδα πιστεύει στον διάλογο, όχι όμως επί παντός επιστητού, σημειώνοντας εκ νέου πως υπάρχει μία ελληνοτουρκική διαφορά υπαρκτή, η υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και οι υπερκείμενες θαλάσσιες ζώνες. Έστειλε μάλιστα το μήνυμα πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να συζητήσει με την Τουρκία επ’ αυτού, όχι όμως υπό το κράτος απειλών και εκβιασμών. Δεν φοβόμαστε, διαμήνυσε.

Κληθείς να απαντήσει αν εκτιμά ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο έντασης με την Τουρκία, ο Υπουργός Εξωτερικών διεμήνυσε πως η Ελλάδα εργάζεται για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή, και επεσήμανε ότι σε αυτό θα ήθελε να περιλάβει την Τουρκία. Υπογράμμισε επίσης πως αν η Τουρκία επιθυμεί να λειτουργεί σαν ταραξίας, αν επιθυμεί να απειλεί τις χώρες της περιοχής, αν επιθυμεί να λειτουργεί εκτός του πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, αυτό αφορά την ίδια, και ότι η Ελλάδα δεν θα την ακολουθήσει. Προσέθεσε πως η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, μια χώρα του 21ου αιώνα, έχει απομακρυνθεί από τα πρότυπα του 19ου αιώνα, έχει φύγει από την εποχή των κανονιοφόρων, των απειλών και των οποιοδήποτε διεκδικήσεων. «Είμαστε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα που προασπίζει τα δικαιώματά της και τα ασκεί σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Αυτό κάναμε με την Αίγυπτο και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε» τόνισε.

Σε ερώτηση αν η Ελλάδα αντιδράσει και στρατιωτικά σε περίπτωση που η Τουρκία στείλει το Ορούτς Ρέις μέσα στην ελληνική ΑΟΖ, ο Υπουργός Εξωτερικών κατέστησε σαφές πως «θα κάνουμε το καθήκον μας, θα υπερασπίσουμε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», και τόνισε ρητά: «Ως μια κυρίαρχη χώρα, έχουμε τη συνταγματική υποχρέωση να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας, και αυτό θα κάνουμε, με κάθε μέσο που το Σύνταγμά μας και οι δυνατότητες μας μάς δίνουν, και το λέμε σε όλους, ήρεμα, να το ξέρουμε από την αρχή, να είμαστε συνεννοούμενοι, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση».

Περαιτέρω επεσήμανε πως κανείς στην ΕΕ, κανείς από τους εταίρους και τους φίλους μας δεν περιμένει από την ελληνική κυβέρνηση κάτι το διαφορετικό.

Ερωτηθείς για τον ισχυρισμό Ερντογάν ότι η κ. Μέρκελ ζήτησε από τον Τούρκο Πρόεδρο να “παγώσει” τις έρευνες και της υποσχέθηκε ότι θα κάνει και εκείνος ένα διάλειμμα, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως εκτιμά πάρα πολύ την παρουσία της γερμανικής προεδρίας και της Kαγκελαρίου στα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, διακρίνοντας μια σαφή προσπάθεια της γερμανικής προεδρίας της ΕΕ να παίξει έναn θετικό ρόλο. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε τη βεβαιότητά του, ότι η γερμανική προεδρία έχει παίξει έναν εποικοδομητικό ρόλο στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης των εντάσεων.