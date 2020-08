Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αύξηση των κρουσμάτων και νέοι περιορισμοί στη Μάλτα

Η κυβέρνηση επιβάλλει εκ νέου περιορισμούς καθώς αυξάνονται τα κρούσματα.

Η Μάλτα απαγόρευσε σήμερα τις μαζικές συγκεντρώσεις ενώ κατέστησε υποχρεωτική τη χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους καθώς αυξήθηκαν τα κρούσματα κορονοϊού αφού είχαν μηδενιστεί για μια εβδομάδα στις αρχές Ιουλίου.

Οι υγειονομικές αρχές ανέφεραν 49 νέα κρούσματα σήμερα, ο δεύτερος υψηλότερος ημερήσιος αριθμός από τότε που εντοπίστηκε το πρώτο περιστατικό στις 7 Μαρτίου. Εννέα ασθενείς έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Αμπέλα έδωσε εντολή για περιορισμούς στις δημόσιες συναθροίσεις και για μέτρα με στόχο να περιοριστεί η άμεση πρόσβαση των πολιτών σε γηροκομεία, με τους επισκέπτες να καλούνται να σταθούν πίσω από πάνελ από πλεξιγκλάς.

«Δεν είναι η ώρα να αποδώσουμε ευθύνες», δήλωσε ο Αμπέλα σε δημοσιογράφους. «Λάβαμε όλα τα μέτρα κατά την πανδημία, λαμβάνοντας υπόψιν το συμφέρον των πολιτών».

Η απόφαση για εκ νέου επιβολή ελέγχων συνιστά απότομη αλλαγή πλεύσης για τη Μάλτα, η οποία στηρίζεται στον τουρισμό για το ένα τρίτο του ΑΕΠ της.

Οι δημόσιες συναθροίσεις θα περιοριστούν σε 100 άτομα σε κλειστές αίθουσες και σε 300 άτομα σε ανοικτούς χώρους. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν περισσότερα κέντρα για τη διενέργεια τεστ. Όποιος δεν φορά μάσκα σε δημόσιους χώρους θα τιμωρείται με πρόστιμο 50 ευρώ, ενώ οι διοργανωτές μεγάλων εκδηλώσεων κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 3.000 ευρώ.

Η Ιρλανδία, η Λετονία και η Λιθουανία έχουν απαγορεύσει τα ταξίδια από τη Μάλτα ή έχουν επιβάλει περίοδο καραντίνας για τους επισκέπτες από τη νησιωτική χώρα. Τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών συνιστούν να αποφεύγονται τα μη απαραίτητα ταξίδια στη Μάλτα.