Αθλητικά

Champions League: Μάντσεστερ Σίτι και Λυών προκρίθηκαν στο Final-8

Οι Άγγλοι ζευγάρωσαν τις νίκες τους απέναντι στη Ρεάλ, ενώ οι Γάλλοι έμειναν όρθιοι στο Τορίνο.

Μία... ταχύτητα πάνω από τη Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίστηκε η Μάντσεστερ Σίτι και στη ρεβάνς του “Etihad” και με τη δεύτερη νίκη της με 2-1 επί της “Βασίλισσας”, προκρίθηκε πανηγυρικά στο Final-8 του Champions League και στον προημιτελικό της 15ης Αυγούστου με τη Λυών στο στάδιο “Jose Alvalade» της Λισσαβόνας.

Η Σίτι ξεκίνησε το παιχνίδι στα... κόκκινα, πιέζοντας ασφυκτικά τη Ρεάλ σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου. Τακτική που απέδωσε στο μέγιστο βαθμό μόλις στο 9ο λεπτό, όταν ο Ζεσούς έκλεψε τη μπάλα από τον Βαράν (που έκανε κάκιστο υπολογισμό) και τη “σέρβιρε” στον Στέρλινγκ, ο οποίος δεν λάθεψε από κοντά κάνοντας το 1-0.

Για ένα 20λεπτο οι “πολίτες” ήταν καταιγιστικοί κι έχαναν τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη. Μετά το 25’ η “Βασίλισσα” άρχισε να ισορροπεί κάπως την κατάσταση κι εντέλει έφτασε στην ισοφάριση στο 28’ με πολύ ωραία κεφαλιά του Μπενζεμά. Τα λάθη στην άμυνα της Ρεάλ ωστόσο, ήταν ατελείωτα, απόρροια της απουσίας του Σέρχιο Ράμος. Από ένα τέτοιο σφάλμα του Κουρτουά, ο Ζεσούς βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά πλάσαρε άουτ.

Στο β’ ημίχρονο η Σίτι βγήκε ξανά στο γήπεδο με διάθεση να “τελειώσει” την πρόκριση, όμως ο Στέρλινγκ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κουρτουά στο 47’ και στο 54’. Ο γκολκίπερ της Ρεάλ κράτησε την ομάδα του “ζωντανή” και στο 65’ στην προσπάθεια του Ζεσούς, όμως στο 69’, το νέο... παιδαριώδες λάθος του Ραφαέλ Βαράν “κρέμασε” οριστικά τους Μαδριλένους. Ο Γάλλος στόπερ προσπάθησε να γυρίσει τη μπάλα με το κεφάλι προς τον Κουρτουά, ο Ζεσούς μπήκε στην πορεία της μπάλας και με πλασέ έκανε το 2-1, “τελειώνοντας” το ματς. Στα τελευταία λεπτά η Ρεάλ έδειχνε... παραδομένη και η αγγλική ομάδα είχε την ευκαιρία να πετύχει κι άλλα τέρματα, όμως ο Κουρτουά κράτησε το δείκτη του σκορ στο “τιμητικό” 2-1.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Έντερσον, Γουόκερ, Φερναντίνιο, Λαπόρτ, Κανσέλο, Ρόντρι (89' Ρόντρι), Ντε Μπράιν, Γκιντογκάν, Φοντέν (67’ Μπ. Σίλβα), Στέρλινγκ (81’ Ντ. Σίλβα), Ζεσούς.

Ρεάλ Μαδρίτης (Ζινεντίν Ζιντάν): Κουρτουά, Καρβαχάλ (82’ Βάσκεθ), Μιλιτάο, Βαράν, Μεντί, Κασεμίρο, Μόντριτς (82’ Βαλβέρδε), Κρόος, Ροντρίγκο (61’ Ασένσιο), Αζάρ (82’ Γιόβιτς), Μπενζεμά.

Ούτε την εφετινή σεζόν θα μπορέσει να διεκδικήσει μέχρι τέλους το Champions League με τη Γιουβέντους, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς η Λυών ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη έκπληξη στη “Φάση των 16”, αφήνοντας εκτός συνέχειας τη “Μεγάλη Κυρία”, παρά την ήττα της με 2-1 στο Τορίνο.

Η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μέμφις Ντεπάι στο 12' (ανατροπή του Εκαμπί από τον Μπετανκούρ) σε συνδυασμό με τη νίκη της γαλλικής ομάδας επί της “Γιούβε” με 1-0 στον πρώτο αγώνα (πριν από το lockdown λόγω του κορονοϊού) έδωσαν πανίσχυρο προβάδισμα στους Γάλλους, που άντεξαν μέχρι τέλους παρά το... σφυροκόπημα των πρωταθλητών Ιταλίας.

Ο Κριστιάνο Ροναλντο το πήρε... προσωπικά και με εύστοχο πέναλτι (χέρι του Ντεπάι σε εκτέλεση φάουλ του Πιάνιτς) έφερε το ματς στα ίσα στο 43', ενώ στο 60' με καταπληκτικό αριστερό σουτ εκτός περιοχής έκανε το 2-1.

Στο μισάωρο που απέμεινε, ωστόσο, η Γιουβέντους δεν μπόρεσε να βρει το τρίτο τέρμα που θα την έστελνε εκείνη στον προημιτελικό της 15ης Αυγούστου κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι. Η Λυών κράτησε μέχρι τέλους το 2-1 και με το υπερπολύτιμο εκτός έδρας γκολ, πανηγύρισε μία τεράστια πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Γιουβέντους (Μαουρίτσιο Σάρι): Σέζνι, Κουαδράδο (70’ Ντανίλο), Ντε Λιχτ, Μπονούτσι, Άλεξ Σάντρο, Μπεντανκούρ, Πιάνιτς (60’ Ράμσεϊ), Ραμπιό, Μπερναρντέσκι (70’ Ντιμπάλα, 84’ λ.τρ. Ολιβιέρι), Ρονάλντο, Ιγκουαϊν.

Λυών (Ρούντι Γκαρσία): Λόπες, Ντεναγιέρ (61’ Άντερσεν), Μαρσέλο, Μαρσάλ, Ντουμπουά (90'+1' Τετέ), Κακερέ, Μπρούνο, Αουάρ (90'+1' Μέντες), Κορνέ, Ντεπάι (67’ Ντεμπελέ), Εκαμπί (67’ Ρεϊνέ-Αντελαϊντέ).