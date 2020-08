Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις για το Σάββατο

Σάββατο 8 Αυγούστου σήμερα και το κυριότερο γεγονός αυτών των ημερών είναι το πέρασμα της Αφροδίτης από τους Διδύμους στο παρορμητικό ζώδιου του Καρκίνου όπου και θα παραμείνει μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου.

Πιο συναισθηματικό λοιπόν το κλίμα το επόμενο διάστημα και σίγουρα αυτό είναι και καλό και κακό, αφού σε συνδυασμό με το ότι ο Άρης βρίσκεται στο επίσης παρορμητικό ζώδιο του Κριού ουκ ολίγοι θα φάνε το κεφαλάκι τους…

Είναι δύσκολο να σκεφτούμε λογικά. Στην πραγματικότητα επιζητούμε και “τη βρίσκουμε” με καταστάσεις που μας προκαλούν έντονα συναισθήματα. Για να καταλάβετε τι ακριβώς θέλω να πω σκεφτείτε ποια θα θέλατε να είναι η εξωτερική μας πολιτική στο ενδεχόμενο πρόκλησης από τον Ερντογάν.

Όσο η Αφροδίτη ήταν στους Διδύμους η διπλωματική οδός ήταν πιο προσιτή, τώρα τα πνεύματα είναι πιο εύκολο να οξυνθούν, αφού υπάρχει μια έντονη ανάγκη να υπερασπιστούμε την πατρίδα και τις παραδόσεις μας η οποία ξεπερνά τα όρια του πατριωτισμού και θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια την πατρίδα. Αυτό λοιπόν προσπαθήστε να το προσαρμόσετε στη σχέση σας και θα καταλάβετε τι πρέπει να αποφύγετε.

