Κορονοϊός: ξεπέρασαν τους 161.000 οι νεκροί στις ΗΠΑ

Νέο ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων και θανάτων από τις επιπλοκές του ιού στις ΗΠΑ...

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν χθες Παρασκευή άλλους 1.318 θανάτους εξαιτίας της COVID-19, με το σύνολο των νεκρών εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού να φθάνει πλέον τους 161.097 στη χώρα που υφίσταται το βαρύτερο χτύπημα στον κόσμο, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Παράλληλα, καταγράφηκαν τουλάχιστον 59.955 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι έχουν προσβληθεί να ανέρχεται πλέον σε 4,96 εκατομμύρια, κατά την ίδια πηγή.

Ένας επτάχρονος, χωρίς κανένα γνωστό υποκείμενο νόσημα, έγινε το μικρότερο σε ηλικία θύμα της πανδημίας του κορονοϊού στις ΗΠΑ, στην πολιτεία Τζόρτζια, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ χθες Παρασκευή.

«Κάθε θάνατος εξαιτίας της COVID-19 που ανακοινώνουμε είναι τραγικός, αλλά το να χάνεται κάποιος τόσο μικρός σου ραγίζει την καρδιά», δήλωσε η Νάνσι Νάινταμ, εκπρόσωπος των υγειονομικών αρχών στην Τζόρτζια, στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.