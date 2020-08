Πολιτική

Ο ΟΗΕ καθυστερεί την πρωτοκόλληση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Πώς σχολιάζει ο ΟΗΕ την μερική συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας-Αιγύπτου. Τι ανέφερε για το τουρκολιβυκό μνημόνιο που κατατέθηκε στα τέλη του 2019 για πρωτοκόλληση.

Του Θανάση Κ. Τσίτσα

Ο ΟΗΕ απέφυγε να πάρει θέση για την μερική συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας-Αιγύπτου ενώ έκανε γνωστό ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο που κατατέθηκε στα τέλη του 2019 για πρωτοκόλληση δεν έχει ακόμη εξεταστεί από τις νομικές υπηρεσίες του διεθνούς Οργανισμού.

Σε ερώτηση του ΑΝΤ1 για το πώς σχολιάζει ο ΟΗΕ την μερική συμφωνία οριοθέτησης ο εκπρόσωπος του, Φαρχάν Χακ, ανέφερε: “Η Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών δεν λαμβάνει θέση ούτε σχολιάζει θέματα που αφορούν την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία των κρατών επί των θαλασσίων χώρων τους ούτε λαμβάνει θέση σχετικά με τις συνθήκες θαλάσσιας οριοθέτησης που έχουν συνάψει”.

Ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών ρωτήθηκε επίσης και σε ποιο στάδιο είναι η εξέταση του τουρκολιβυκού μνημονίου καθώς η Τουρκία είχε επίσημα ζητήσει στις 27 Φεβρουαρίου από τον Γ.Γ. την πρωτοκόλληση της Συμφωνίας στον ΟΗΕ και την δημοσίευση της στις αρμόδιες εκδόσεις των Ηνωμένων Εθνών και πιο συγκεκριμένα στον ιστότοπο του Τμήματος Ωκεάνιων Υποθέσεων και Δίκαιου της Θάλασσας καθώς και στην περιοδική έκδοση Law of the Sea Bulletin.

Στην απάντηση του στον ΑΝΤ1, ο Φαρχάν Χακ, ανέφερε σχετικά: «Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας και η Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης της Λιβύης υπέβαλλαν το ΜΟU για την οριοθέτηση θαλασσίων περιοχών δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο για εγγραφή στη Γραμματεία τον Δεκέμβριο του 2019. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποβολές για εγγραφή εξετάζονται χρονολογικά και ότι αυτή η υποβολή δεν έχει ακόμη εξεταστεί».

Ας σημειωθεί ότι στις 9 Ιουλίου υπήρξε κοινή διπλωματική νότα που επέδωσαν στο Γ.Γ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες οι μόνιμες αντιπροσωπείες του Μπαχρέιν, της Κύπρου, της Αιγύπτου, της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας, στην οποία παραθέτουν τους λόγους που δεν θα πρέπει να εγγραφεί στον κατάλογο με τις διεθνείς συνθήκες, το Μνημόνιο που υπέγραψαν στην Κωνσταντινούπολη, στις 27 Νοεμβρίου 2019, η κυβέρνηση της Τουρκίας και η «Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης» (GNA) της Λιβύης, για την οριοθέτηση θαλασσίων περιοχών δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο.

Ακόμα και αν υπάρξει κάποια στιγμή πρωτοκόλληση από τον ΟΗΕ του κειμένου της Συμφωνίας, ο ΟΗΕ δεν κρίνει το περιεχόμενο της και δεν σημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό νομιμοποιούνται οι διεκδικήσεις των χωρών που την υποβάλλουν. Η Συμφωνία που πρωτοκολλείται δεσμεύει μόνο τα μέρη που την υπογράφουν και κανένα από τα μέρη δεν μπορεί να την επικαλεστεί ενώπιον οργάνων του ΟΗΕ και των Διεθνών Δικαστηρίων.