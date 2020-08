Κοινωνία

Ιερά Σύνοδος: με προσοχή, άνευ συνωστισμού και εν συντομία οι λιτανείες

Ανακοίνωση από την Αρχιεπισκοπή λίγες ώρες μετά την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την απαγόρευση των λιτανειών.

Θέση για την απόφαση της κυβέρνησης να ανασταλλούν όλες οι λιτανείες, το επόμενο χρονικό διάστημα, για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού, πήρε η Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε, τονίζει ότι η Εκκλησία της Ελλάδος συνεχίζει να τηρεί την ίδια υπεύθυνη θέση έναντι του ιερού Κλήρου και του πιστού Λαού Της, ενδιαφερόμενη τόσο για την υγεία και την ζωή των ανθρώπων, όσο και για την εξασφάλιση της ακωλύτου τελέσεως της Θείας Λατρείας.

Κατόπιν ερωτημάτων πολλών πιστών περί των ισχυουσών συστάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου σχετικώς προς την τέλεση των λιτανειών κατά την προσεχή περίοδο πληροφορούμε ότι η Ιερά Σύνοδος προσφάτως εξέδωσε το Εγκύκλιο Σημείωμα υπ' αριθ. 3499/1445/28.7.2020, διά του οποίου υπενθύμισε τις σχετικές αποφάσεις Της ως προς την ακριβή και συνεπή τήρηση των προβλεπομένων μέτρων προφυλάξεως για την προστασία της δημόσιας υγείας στους Ιερούς Ναούς, με την προτροπή προς όλους τους Κληρικούς, τους Μοναχούς και τις Μοναχές και τα μέλη των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων και Ηγουμενοσυμβουλίων, για την πιστή και μετά προσοχής τήρησή τους, όπου περιέχεται και η σύσταση: «Η τέλεσις Λιτανειών θα πραγματοποιήται μετά μεγάλης προσοχής, άνευ συνωστισμού του συμμετέχοντος πιστού λαού, και εάν ή δυνατόν, εν συντομία, συμφώνως τη ποιμαντική κρίσει του οικείου Ποιμενάρχου».

Η εν λόγω σύσταση περί τηρήσεως αποστάσεων και αποφυγής συνωστισμού τελεί σε συμφωνία με το ισχύον κατά τον χρόνο εκδόσεώς της νομοθετικό πλαίσιο για τις συγκεντρώσεις σε εξωτερικούς χώρους, υπό την επιφύλαξη τυχόν μεταβολής του εκ μέρους της Πολιτείας κατά τις επιστημονικές εισηγήσεις και αναλόγως της πορείας της επιδημίας του κορονοϊού covid-19.

Το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Συνόδου υπενθυμίζει την από 04.08.2020 δήλωση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, η οποία έχει ως ακολούθως: «Η Εκκλησία μας, από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της πανδημίας, στάθηκε, όπως ακριβώς όφειλε, με όλες της τις δυνάμεις, στο πλευρό της υπεύθυνης ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της εθνικής δοκιμασίας. Ενωμένοι, και πάντα στο πλαίσιο της αγαστής συμπόρευσης που, ιστορικά και διαχρονικά, χαρακτηρίζει τη σχέση των δύο κορυφαίων θεσμών του έθνους μας, πετύχαμε πολλά. Η Ελλάδα μας έγινε επαινετό παράδειγμα σε ολόκληρη την Οικουμένη, γιατί όλοι μαζί, με αίσθηση πατριωτικού καθήκοντος, ακούσαμε τους ειδικούς και προστατεύσαμε το υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης ζωής και υγείας, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες.

Χωρίς άλλωστε τους ανθρώπους ούτε Πολιτεία υπάρχει ούτε Εκκλησία. Και η αποστολή της Εκκλησίας δεν είναι άλλη από το να διακονεί τον άνθρωπο θυσιαστικά και στον απόλυτο βαθμό, με ασύνορη αγάπη για το πρόσωπό του και για την ύπαρξή του. Σήμερα, που ο κίνδυνος της πανδημίας φαίνεται να απειλεί εκ νέου τη χώρα μας, η Εκκλησία μας, και πάλι, οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και αυτό θα πράξει. Όπως άλλωστε και ο πιστός λαός μας, που, πειθαρχημένα και συνετά, ακολούθησε και ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων υγειονομικών αρχών. Για το κοινό καλό. Για να αποτελέσει σύντομα η πανδημία, με τη βοήθεια του Θεού και με την κομβική συμβολή της επιστήμης, έναν εφιάλτη που πέρασε ανεπιστρεπτί, με το μικρότερο δυνατό κόστος για την πατρίδα μας και για τον λαό μας».

Η Εκκλησία της Ελλάδος συνεχίζει να τηρεί την ίδια υπεύθυνη θέση έναντι του ιερού Κλήρου και του πιστού Λαού Της, ενδιαφερόμενη τόσο για την υγεία και την ζωή των ανθρώπων, όσο και για την εξασφάλιση της ακωλύτου τελέσεως της Θείας Λατρείας.