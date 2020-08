Πολιτισμός

Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς μετατρέπεται σε υπαίθριο χώρο τέχνης (βίντεο)

Σπηλιές έξω από την Ιερουσαλήμ μετατρέπονται σε έναν ασφαλή υπαίθριο εκθεσιακό χώρο και φιλοξενούν γλυπτά και εγκαταστάσεις βίντεο...