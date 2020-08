Κοινωνία

Κορονοϊός: τι έδειξαν τα τεστ στους γιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Από την Πέμπτη σήμανε συναγερμός στη Λάρισα, καθώς γιατροί διαγνώστηκαν θετικοί.

Λήξη συναγερμού στη Λάρισα μετά τα αποτελέσματα των τεστ σε γιατρούς και νοσηλευτές του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Τα ξημερώματα ανακοινώθηκε ότι τα 65 δείγματα που ελήφθησαν από το προσωπικό του νοσοκομείου και εξετάστηκαν από το εργαστήριο του τμήματος Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, είναι όλα αρνητικά.

Έτσι παραμένουν δύο τα κρούσματα στο νοσοκομείο, τα οποία σήμαναν συναγερμό στις Αρχές την προηγούμενη Πέμπτη.

Αρνητικό είναι και το δείγμα του γιατρού από το Ιατρείο του Αμπελώνα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Πηγή: larissanet.gr