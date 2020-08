Κόσμος

Βηρυτός: δεκάδες οι αγνοούμενοι στα συντρίμμια

Συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες τέσσερις ημέρες μετά την έκρηξη στο λιμάνι που κατέστρεψε την πρωτεύουσα του Λιβάνου και στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 150 ανθρώπους...

Πάνω από 60 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται στη Βηρυτό, τέσσερις ημέρες μετά την έκρηξη στο λιμάνι που κατέστρεψε την πρωτεύουσα του Λιβάνου και στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 150 ανθρώπους, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας.

«Ο αριθμός των νεκρών έχει φθάσει τους 154, εκ των οποίων οι 25 δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ακόμα πάνω από 60 αγνοούμενοι.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι τουλάχιστον 120 από τους 5.000 και πλέον τραυματίες από την έκρηξη της Τρίτης βρίσκονται ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση.

Εν τω μεταξύ, βιντεοδιάσκεψη δωρητών προκειμένου να προσφερθεί στήριξη στον Λίβανο, πραγματοποιείται αύριο στις 15.00 ώρα Ελλάδας. Θα συνδιοργανωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τη Γαλλία, σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου προέδρου.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε αργά χθες ότι θα συμμετάσχει στη βιντεοδιάσκεψη των ηγετών διαφόρων δωρητριών χωρών. «Θα κάνουμε μια βιντεοδιάσκεψη την Κυριακή με τον πρόεδρο (της Γαλλίας, Εμανουέλ) Μακρόν, τους ηγέτες του Λιβάνου και άλλων χωρών του κόσμου», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Twitter.

Εξάλλου, ο γενικός γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου Άχμεντ Αμπούλ Γάιτ δήλωσε σήμερα ότι θα επιδιώξει να κινητοποιήσει τις προσπάθειες του αραβικού κόσμου για την παροχή στήριξης στον Λίβανο μετά τη φονική έκρηξη. Ο ίδιος δήλωσε επίσης σε δημοσιογράφους, ύστερα από συνάντηση με τον Λιβανέζο πρόεδρο Μισέλ Αούν, ότι ο Αραβικός Σύνδεσμος είναι έτοιμος να συνδράμει στις έρευνες για την έκρηξη.

«Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε με κάθε μέσο», δήλωσε ο Άχμεντ Αμπούλ Γάιτ, προσθέτοντας ότι θα λάβει μέρος στη διεθνή τηλεδιάσκεψη που διοργανώνεται αύριο από τη Γαλλία για να συζητηθεί η παροχή βοήθειας στον Λίβανο.